ワエル・モヒヤが傑出した才能を持ち、同世代を代表する選手になる可能性を秘めていることは、遅くとも先週金曜日にはドイツのサッカーファン全員が知るところとなった。だが、この17歳が低迷するかつての名門ボルシア・メンヒェングラートバッハをVfBシュトゥットガルトとのアウェー戦で3-2の勝利に導き、今季ブンデスリーガ7試合目にしてようやく初勝利をもたらした姿は実に印象的だったものの、モヒヤを特別な存在にしているのは、主にプレー以外の面でもある。

「いつだって良い兆候と言えるのは、彼がチーム内で信じられないほど好かれていることです」と、グラートバッハのスポーツディレクター、ルーヴェン・シュレーダーは先日、Sport1-Doppelpassで強調した。これほど注目される超逸材なら、すぐに見せてもおかしくない気取った態度についても、誰も心配していないという。部外者でも、モヒヤがチームメイトに好かれる理由は容易に想像できる。いつもいたずらっぽい笑みを浮かべ、どこか抜けていて親しみやすい気さくな人柄を、好きにならずにはいられない。プロサッカーという厳しい世界で欠かせない健全な自信と、自然体で地に足のついた姿勢を併せ持っている。

「ワエルは非常にしつけが行き届いていて、素晴らしい家庭で育ち、落ち着いています」。シュレーダーは、ボルシア最大の宝石の人柄と周囲の環境を模範的だと評価した。わずか17歳でグラートバッハほどの存在感を持つクラブの希望と目され、至る所で絶賛される状況では、これは重要な要素だ。浮かれることなく、原石がさらに成長するために必要なことを見失わず、同時に、それに伴う重圧に押しつぶされない。かつて多くの才能が、そこでつまずいてきたのは周知の通りだ。

モヒヤには、その二つの落とし穴を避けるための備えが十分にある。地に足がつかなくなるか。最も身近な人たちがそれを許さないだろうから、今のところ考えにくい。ほほ笑ましい例がある。数カ月前、グラートバッハのYouTubeチャンネルで、ファンから自分と、約1歳半年上で夏からレギオナルリーガのVfBヒルデンでプレーする兄ラヤンのどちらが上手いかと聞かれたモヒヤは、笑いが止まらなくなった。そして最後に「本当のことを言ったら、母に怒られる」と答えた。つまり、自分の実力はよく分かっているが、だからといって自分が特別扱いされるべき存在だとは考えていない。

ワエル・モヒヤが憧れたラファエルとロナウジーニョ

ボルシア・パルクの近くで育ち、兄ラヤンと父親の影響でサッカーを始めたモヒヤは、7歳でボルシアに加入した。当時ボルシアで華麗なプレーを見せていたクラブの象徴、ラファエルに憧れた。全盛期をリアルタイムでは知らないロナウジーニョも、憧れの選手だった。「子どもの頃、誕生日にタブレットをもらいました。FCバルセロナのハイライトを見ていたら、メッシだけでなくロナウジーニョの場面もあったんです。彼のボールさばきにすぐ魅了されました」と、モヒヤはkickerのインタビューで語った。

2008年12月31日生まれのため、同じ学年の中でも必然的にいつも最年少だった。育成年代では時に大きな年齢差を埋め、体格面でも渡り合う方法を見つけなければならなかった。その経験から生まれたのかもしれないのが、現在のモヒヤのプレーに備わる一種の付加的な強みだ。相手を抜くために、必ずしも完璧なドリブルを必要としない。

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シュトゥットガルト戦で一時2-1とするゴールを生んだ見事なアシストが、まさにそうだった。レオ・ザウアーとロレンツ・アシニョンを相手にした1対2の場面で、止められたかに見えた。それでも抜き去ろうとする強い意志を示し、ファウルすれすれのプレーで、どうにか突破したのだ。「ワエルは17歳です。考えてみてください。ここでのドリブルの仕掛け方、1対1でのプレー、2点目をお膳立てした場面を」。スポーツ部門責任者のシュレーダーは試合後、Skyで若手選手を絶賛した。モヒヤはシュトゥットガルト戦で、グラートバッハにとって重要な3点目も自ら決めている。

その5日前のホッフェンハイム戦でも、1-2で敗れたものの見事なゴールを決めていた。これによりモヒヤは17歳と296日で、ブンデスリーガ史上、2試合連続で得点した選手として4番目の年少記録を打ち立てた。依然として最下位にいるボルシアの、ここまで難しいシーズンにおける大きな希望の光だ。驚くほど早い段階で、ブンデスリーガのレギュラーになろうとしている。ボールを持ったときの並外れた能力は誰の目にも明らかだ。卓越したドリブル、足元に吸いつくようなボールコントロール、スピード、創造性、そして両足を使える技術を備える。

ワエル・モヒヤ、ボールを持たない場面でも模範的

「創造的で自由、ボールを持つと強い。物おじせず、直感的で、状況を素早く読み取る」。左ウイング、あるいは左のハーフスペースでプレーするトップ下を最も好むモヒヤは、自分をそう表現する。これほど若く創造性豊かな選手としてはかなり注目に値するが、同時に、優れた攻撃的選手は「チームの攻撃にアクセントを加えるだけでなく、守備にも参加し、後ろに向かって走るべきです。誰もがボールを持ってプレーするのが好きですし、僕もそうです。でも、ボールのないところでのプレーも同じくらい大切です」と、説得力をもって語る。

さらに良いのは、モヒヤがすでにその姿勢をピッチ上で着実に示していることだ。「アシストとゴールが言葉にできないほど素晴らしかっただけではありません。本当に多くの仕事をこなし、戦術面でも非常に、非常に良い振る舞いを見せました。戻って守備をし、中央も閉めていました」。グラートバッハのアレクサンダー・ブレシン監督はシュトゥットガルト戦の勝利後、才能豊かな選手の守備での働きをとりわけ称賛し、「普段は誰か一人を取り上げるのは好きではありませんが、あれは本当に最高、最高、最高でした」と続けた。

グラートバッハはここ数年、下部組織の才能にトップチームで力を示す機会をより積極的に与える方針を明確に掲げており、モヒヤもその恩恵を受けている。一方、最近の成長を見れば、クラブは彼が今も在籍していることをいっそう喜んでいるはずだ。少し前までは、それが決して当たり前ではなかったからである。

グラートバッハ、プロデビュー前にワエル・モヒヤを失いかけた

2025年の初夏、当時16歳だったモヒヤがプロで初出場を果たす前に、クラブは彼を失う恐れがあった。当時満了を迎える契約の延長を済ませておらず、突如として、MFの逸材がボルシアを去るという見方までメディアで報じられた。アイントラハト・フランクフルトを筆頭に、ほかの複数のブンデスリーガクラブが獲得に動いているとされ、アヤックス・アムステルダムも関心を寄せていたようだ。

モヒヤはちょうど、ドイツU-17選手権の重要な局面で脚光を浴びたところだった。2025年6月初めのFCバイエルンとの準決勝では、そのわずか後に最多優勝クラブのスターたちとともにクラブW杯へ向かうことになるレナート・カールのお株を奪った。グラートバッハのU-17はカールらを3-1で下した。その試合で際立っていたのは、今やバイエルンのスターでドイツA代表選手でもあるカールではなく、2得点を挙げたモヒヤだった。1週間後、RBライプツィヒとの決勝でも1得点1アシストで3-1の勝利に決定的な役割を果たし、注目は一気に高まった。

それから約1カ月後、グラートバッハは、モヒヤが「ほかに数多くのオファーがあったにもかかわらず、ボルシアが示した道を歩み続けることを決めた」と発表できた。当時まだ16歳だったモヒヤは、2028年までの契約を結んだ。決め手となったのは、年齢的にはようやくU-19の1年目に入るところだったにもかかわらず、すぐにプロでチャンスを得られるという見通しだった。

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本格的な飛躍はもっと早く訪れていたかもしれない。だがモヒヤは2025年夏のプレシーズン、FCバレンシアとのテストマッチで膝の内側側副靱帯を部分断裂し、まず数週間離脱することになった。「簡単ではありませんでした。満員のボルシア・パルクでの初めての試合で、クラブ創設125周年にみんなの注目が集まっていたときに、あのけがが起きたんです。でも結局、すぐに状況を受け入れ、また前を向きました」とモヒヤは説明した。

ワエル・モヒヤはグラートバッハ史上最年少のデビュー選手

U-19で復帰への道を歩み、2025年10月末についにその時が来た。カールスルーエSCとのDFBポカール（3-1）でプロデビューを果たし、16歳9カ月27日でグラートバッハのクラブ史上最年少デビュー選手となった。「試合の時刻と青少年保護法に気をつけなければなりませんでした。延長戦になっていたら難しかったでしょうね」と、モヒヤの成長を支えた当時の監督オイゲン・ポランスキは冗談を飛ばした。「私は経験を積ませることを大切にしています。16歳か17歳か18歳かではなく、パフォーマンスが決め手です。彼は良い選手で、とてもプロ意識が高い。誰よりも早く来て、最後のほうまで残っています」と、デビューを飾ったモヒヤを特別に称賛した。

あれから1年がたち、モヒヤはさらにいくつもの段階を駆け上がった。その中には、3月初めにミュンヘンで迎えた節目もある。バイエルンに1-4で敗れた試合で、17歳のモヒヤはブンデスリーガ初得点を記録。途中出場して間もなくボルシアの唯一のゴールを決め、U-17準決勝から約9カ月を経てレナート・カールとも再会した。「ミュンヘンでの試合後には、物事がどれほど早く進むものか、実際に少し話しました。ユニフォームも交換しました」とモヒヤは明かす。

同じ2008年生まれのカールとは、数年前にドイツU-16代表で一緒にプレーしたことがある。その後、すでにA代表で4試合に出場しているバイエルンの逸材のほうが、しばらくは速いペースで成長を遂げた。だが、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップが、初めての代表招集でいきなり9人をDFBでデビューさせた大胆な判断を考えれば、今やモヒヤのことも重要な候補として目をつけている可能性はかなり高い。グラートバッハの選手はボールを持ったときの能力に加え、プレスとカウンタープレスでも強みを持ち、クロップのプレースタイルにうってつけだからだ。

ワエル・モヒヤは今後、ドイツとモロッコのどちらでプレーするのか？

ただし、モヒヤがそもそもドイツ代表でプレーしたいのかは、まだまったく分からない。これまで育成年代では一貫してドイツ代表のユニフォームを着ており、直近では9月末にドイツU-21代表デビューも果たした。しかし、モロッコにルーツを持つため、北アフリカの同国を選ぶこともできる。「まだすべての可能性があります」と、テクニックに優れたモヒヤは夏に改めて明言し、「決断には時間をかけます」と強調していた。

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3月にkickerに対して認めたように、モロッコサッカー連盟はすでにモヒヤと接触している。モロッコ側は代表変更を説得し、スペイン、ポルトガルと共催する2030年W杯に向けた顔の一人に育て上げたいと強く望んでいる。DFBも警戒しており、最も有望な才能の一人を失わないよう、懸命に働きかけることだろう。

一方、メンヒェングラートバッハでは、モヒヤがキャリアの次の段階へ進むために旅立つ日が、遅かれ早かれ来ると分かっている。先日Skyが報じたところによれば、FCバイエルンなどがモヒヤを注意深く見守っている。ボルシア・ドルトムント、RBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンといった、ほかのドイツの強豪クラブも同様だという。

ただ、Bildによれば、なかでもバイエルンはすでに一歩リードしている。スポーツ部門担当役員のマックス・エーベルルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、グラートバッハでの現在の契約状況が具体的にどうなっているのか、移籍を実現するにはどうすればよいのかを、モヒヤの身近な関係者に直接尋ねたという。バイエルンが本腰を入れれば、Bildによると、「十分にチャンスがある」という。

とはいえ、モヒヤが冬にボルシアを去る可能性は低い。来夏には状況が変わるかもしれないが、Skyによれば、残留の条件としてまず挙がるのはクラブの1部残留だ。今後の競技面での見通しも、言うまでもなく重要な役割を果たす。

いずれにせよ、2027年には売却を余儀なくされる事態を避けるため、グラートバッハは2028年に満了するモヒヤの契約を延長したいと考えている。これについては、Bildによればすでに話し合いが行われたという。ボーナスを含めた年俸を200万ユーロに倍増させる案が取り沙汰されている。

交渉が非常に慎重に進められ、選手本人にはできるだけ影響が及ばないようにしているのは、落ち着いたモヒヤの周囲らしい。スポーツ部門責任者のシュレーダーが先日Sport1-Doppelpassで強調したように、モヒヤはボルシアで「とても居心地よく」過ごしている。ただ、中期的な将来については、シュレーダーも現実的に見ている。「彼が一生ボルシア・メンヒェングラートバッハでプレーすることはないでしょう」