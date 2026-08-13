4度の世界王者が離脱した場合のシート後任候補として、元ドライバーのラルフ・シューマッハはウィリアムズのカルロス・サインツの名を挙げた。

「ウィリアムズではきな臭くなっている」とシューマッハはコメント。31歳のスペイン人が、現在の所属先から提示された高額の契約延長オファーを断ったという最近の報道を受けてのものだ。サインツとこのイギリスの名門チームとの契約は2026年末までとなっており、伝えられるところによれば、ウィリアムズは新契約書へのサインに向けて3000万ユーロを提示したという。

実際、サインツはここ最近、今季マシンのパフォーマンスに対する不満をますます明確に示していた。本来なら勝利や表彰台を争うことができるはずのところ、ウィリアムズは2台そろってコンスタントに入賞圏内を走ることに大きな問題を抱えている。全11戦を終えた時点で、獲得ポイントはわずか11点。チームは期待外れの9位に沈んでいる。

「今年のマシンは持っている力を発揮できず、さまざまな理由から我々の期待を大きく下回った」とサインツは説明。自身の将来について問われると、こう続けた。「3年後、4年後に自分がどこにいるのかを見極めるために、考え方をあらためて整理しなければならない。でも、この道筋とプロジェクトには今も信頼を持っている」

また、シューマッハもここまでの名門チームのパフォーマンスを厳しく批判している。「チームはマシンで大きなミスを犯した。ボウルズ（チーム代表ジェームズ・ボウルズ＝編集部注）もそうだ。新レギュレーションの下で、自分のスタッフとともに初めて完全に1台のマシンを作ることができた。どうやらボウルズはきちんとした体制を整えられていなかった。そこでも確実に衝突が起きているはずだ」

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オスカー・ピアストリもレッドブルの候補なのか？

この行き詰まりから抜け出す道として、シューマッハによればサインツにとってはレッドブルがあり得るという。レッドブルでは、フェルスタッペンが別チームへ移る、あるいはF1を完全に去る可能性も含めて、退団をますます現実的に検討しているように見える。

ジュニアドライバー時代や、かつてのBチームであるトロ・ロッソのレギュラードライバー時代を通じてレッドブルを知り尽くしているサインツは、シートが空けばその後任として昇格する可能性がある。「彼はどうやらウィリアムズからのオファーを断ったようだ。それは、マックス・フェルスタッペンがレッドブルを去る可能性と関係しているのだろうか？」とシューマッハは推測した。

サインツに加えて、レッドブルが実際にフェルスタッペンを失った場合の有力候補として、オスカー・ピアストリの名前も繰り返し取り沙汰されてきた。セバスチャン・ベッテルの元チームメートでもあるマネージャーのマーク・ウェバーを通じて、この若いオーストラリア人はオーストリア系イギリスチームと良好な関係を築いている。