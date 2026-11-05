ブラジルのユースサッカーで大混乱
ブラジル・ミナスジェライス州で行われたU-20の試合で大規模な乱闘が発生し、驚くべきことに計53人にレッドカードが出された。この衝撃的な事件は日曜日、ウベルランジアとマモレによる州選手権準決勝の第1戦で起きた。
荒れた試合で最初に騒動が起きたのは後半序盤だった。ウベルランジアの選手が1人退場処分を受けると、同クラブの関係者数人が激しい勢いでピッチに入り込み、試合は40分間にわたって中断した。
試合はようやく再開されたが、後半アディショナルタイム9分にマモレが3-1とリードを広げると、収拾のつかない混乱に陥った。マモレのダヴィが熱狂的なゴールセレブレーションの中で相手を挑発したと報じられており、これをきっかけにピッチ上で大規模な乱闘が発生した。
主審、試合の打ち切りを余儀なくされる
乱闘は極めて大規模なものとなり、最終的に選手43人、コーチングスタッフ8人、ウベルランジアの役員2人が退場処分となった。フェルナンド・パトリック・ドロスギック・モデスト主審は、試合を直ちに打ち切るほかなかった。
主審は公式の試合報告書で、ピッチ上で直面した対処不可能な状況を詳述した。「後半54分に集団乱闘が発生し、レッドカードを提示することも、試合終了の手続きを行うことも不可能になった」とドロスギック・モデスト主審は記したと、『ロイター』が伝えている。
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「したがって、これほどの混乱と安全確保ができない状況を受け、私は試合の終了を宣言した」。主審はまた、自身に向けられた言葉による脅迫について、正式な警察への届け出が行われたことも明らかにした。
従来の世界記録を大幅に更新
モデスト主審は報告書で、試合後にマモレの選手たちが自分たちのロッカールームを破壊したことも記した。計53人という信じがたい退場者数は、サッカーの1試合で提示されたレッドカードの最多記録として、それまでのギネス世界記録を大幅に更新した。
従来の記録は36人。2011年2月、アルゼンチン5部のアトレティコ・クライポレ対ビクトリアーノ・アレナスの混乱した試合で記録されたことで知られる。
この醜態を受け、ウベルランジアは容認できない行為を非難する強い声明を発表。「関係者に対する適切な懲戒措置は、すでにクラブ内部で講じられている。スポーツ選手としての成長は、何よりも人間としての成長だからだ」と認めた。
ウベルランジアが第2戦を棄権
主審がこれほど多くの退場処分を記録したため、マモレは準決勝第2戦で規則上チームを編成するのに必要な出場可能選手を確保できなくなった。しかし、その第2戦は行われない。
水曜日、ウベルランジアは第2戦を正式に棄権すると発表した。クラブは、第1戦を台無しにした不名誉な出来事を受けた決断を「フェアプレーの意思表示」と表現した。
この異例の棄権により、マモレはユースの州大会決勝への進出が自動的に決まる。両クラブは今後、ブラジルの地域サッカー当局から厳しい懲戒処分を受ける可能性が高い。