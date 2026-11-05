共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジルのU-20州選手権で行われたウベルランジア対マモレの試合が大混乱に陥り、大乱闘の末に53枚ものレッドカードが出された。アディショナルタイム終盤のゴールをきっかけに激しい反発が起こり、主審は試合の打ち切りを余儀なくされた。

広告

ブラジルのユースサッカーで大混乱

ブラジル・ミナスジェライス州で行われたU-20の試合で大規模な乱闘が発生し、驚くべきことに計53人にレッドカードが出された。この衝撃的な事件は日曜日、ウベルランジアとマモレによる州選手権準決勝の第1戦で起きた。

荒れた試合で最初に騒動が起きたのは後半序盤だった。ウベルランジアの選手が1人退場処分を受けると、同クラブの関係者数人が激しい勢いでピッチに入り込み、試合は40分間にわたって中断した。

試合はようやく再開されたが、後半アディショナルタイム9分にマモレが3-1とリードを広げると、収拾のつかない混乱に陥った。マモレのダヴィが熱狂的なゴールセレブレーションの中で相手を挑発したと報じられており、これをきっかけにピッチ上で大規模な乱闘が発生した。

主審、試合の打ち切りを余儀なくされる

乱闘は極めて大規模なものとなり、最終的に選手43人、コーチングスタッフ8人、ウベルランジアの役員2人が退場処分となった。フェルナンド・パトリック・ドロスギック・モデスト主審は、試合を直ちに打ち切るほかなかった。

広告 広告

主審は公式の試合報告書で、ピッチ上で直面した対処不可能な状況を詳述した。「後半54分に集団乱闘が発生し、レッドカードを提示することも、試合終了の手続きを行うことも不可能になった」とドロスギック・モデスト主審は記したと、『ロイター』が伝えている。

Related Topics

次の試合 JPN 親善試合 05:15 BRA 視聴する

「したがって、これほどの混乱と安全確保ができない状況を受け、私は試合の終了を宣言した」。主審はまた、自身に向けられた言葉による脅迫について、正式な警察への届け出が行われたことも明らかにした。

従来の世界記録を大幅に更新

モデスト主審は報告書で、試合後にマモレの選手たちが自分たちのロッカールームを破壊したことも記した。計53人という信じがたい退場者数は、サッカーの1試合で提示されたレッドカードの最多記録として、それまでのギネス世界記録を大幅に更新した。

広告

従来の記録は36人。2011年2月、アルゼンチン5部のアトレティコ・クライポレ対ビクトリアーノ・アレナスの混乱した試合で記録されたことで知られる。

この醜態を受け、ウベルランジアは容認できない行為を非難する強い声明を発表。「関係者に対する適切な懲戒措置は、すでにクラブ内部で講じられている。スポーツ選手としての成長は、何よりも人間としての成長だからだ」と認めた。

広告

ウベルランジアが第2戦を棄権

主審がこれほど多くの退場処分を記録したため、マモレは準決勝第2戦で規則上チームを編成するのに必要な出場可能選手を確保できなくなった。しかし、その第2戦は行われない。

水曜日、ウベルランジアは第2戦を正式に棄権すると発表した。クラブは、第1戦を台無しにした不名誉な出来事を受けた決断を「フェアプレーの意思表示」と表現した。

広告

この異例の棄権により、マモレはユースの州大会決勝への進出が自動的に決まる。両クラブは今後、ブラジルの地域サッカー当局から厳しい懲戒処分を受ける可能性が高い。