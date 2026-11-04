レッドカードを出さなかったのは誤り！プレミアリーグの審査委員会、トッテナムに敗れたチェルシーのコール・パーマーは暴力行為で退場処分となるべきだったと認める

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プレミアリーグの重要試合事象パネルによると、チェルシーのコール・パーマーは、先日のトッテナムとのロンドン・ダービーで敗れた際、乱暴な行為で退場処分を受けるべきだったという。イングランド代表のパーマーは最終的にイエローカード2枚で退場となったが、関係者は今、激しい対立の後もピッチに残れたのは幸運だったと認めている。

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検証委員会、乱暴な行為をめぐる判定ミスを指摘

プレミアリーグの「重要な試合中の事象」（KMI）を検証する委員会は、10月24日にチェルシーがトッテナムに0-2で敗れた試合で、主審のクリス・カヴァナーがパーマーに一発退場となるレッドカードを提示しなかったのは重大なミスだったと結論づけた。問題の場面では、トッテナムのMFマテウス・フェルナンデスが腕を使ってパスを阻み、パーマーの抜け出しを防いだ。ハンドの反則に激怒したチェルシーのスター選手は冷静さを失い、立ち上がったフェルナンデスに駆け寄って体をぶつけ、顔にも接触した。

カヴァナー主審はその場でイエローカードを選択したが、5人で構成される独立検証委員会はその後、映像を確認し、処分は不十分だったと判断した。委員会の検証結果によると、5人のうち3人は、イングランド代表のパーマーが乱暴な行為で直ちに退場を命じられるべきだったと考えている。委員らは「頭部への明確な接触」があったと指摘し、パーマーの攻撃的な身体的反応を「不必要かつ危険で、過剰な力を伴うもの」と評した。パーマーがその後もピッチに残れたのは幸運だったとの見方を示している。

ピッチ上の判定をめぐり意見分かれる

パーマーはその後、コナー・ギャラガーへのタイミングの遅れたチャレンジで2枚目のイエローカードを受け、退場となった。KMI検証委員会では、それ以前に一発退場とすべきだったとの意見が多数を占めたものの、全員一致ではなかった。5人のうち2人は、イエローカードを提示した主審の当初の判断を支持。パーマーの行為は攻撃的だったが、過剰な力を伴うと判断する基準には達していなかったと主張した。

一方で、レッドカードが正しい判定だったとする意見が多数を占めたにもかかわらず、委員会の全員が試合中にVARが介入しなかった判断を支持した。ピッチ上ですでにイエローカードが提示されていたため、試合中に判定を覆すために必要な「明白かつ明確な誤り」の基準には当たらず、VARが介入しなかったのは正しかったという点で全員が一致した。

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リーグ全体で判定への懸念も

第8節の検証では、アストン・ヴィラがマンチェスター・シティに2-1で勝利した試合でPKが与えられなかった場面を含め、ほかの重大な判定ミスも明らかになった。委員会は、エリオット・アンダーソンに倒されたヨハン・マンザンビにPKが与えられるべきだったと判断した。

この場面について、委員3人はアンダーソンにボールをプレーしようとする正当な意図がなかったと考えた。さらに2人は、主審の見落としを正すためにVARが介入すべきだったとの見解を示した。

審判の判定精度を数字で検証

KMI検証委員会は第8節の主要な判定30件のうち26件を正しいと判断した。これにより、今季ここまでに検証された162件におけるプレミアリーグ全体の判定精度は88％となった。