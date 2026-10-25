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ウェストン・マッケニーとドウグラス・ルイスが決定的なプレーを見せ、ユヴェントスはヴィア・デル・マーレでレッチェに2-0の堅実な勝利を収めた。ユヴェントスは試合のテンポを支配し、チャンスを生かしてセリエA首位へのプレッシャーをかけ続けた。

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ユヴェントスは敵地スタディオ・ヴィア・デル・マーレで粘り強いレッチェを下し、巧みな試合運びと戦術的規律を見せた。流動的な3-1-4-2を採用したユヴェントスはボール保持率58％を記録し、ホームチームのカウンターの脅威も封じ込めた。29分にはマッケニーがセットプレーから先制点を挙げ、序盤から敵陣で主導権を握り、激しくプレスをかけていたユヴェントスの攻勢が実った。密集したペナルティーエリア内でスペースを見つけるアメリカ人MFの能力が、レッチェの守備を崩す決め手となった。

前半終了間際にはルイスが追加点を奪い、試合の行方をほぼ決定づけた。低い位置でプレーしたブラジル人MFは、正確なパスを64本通して攻撃を組み立て、遅れて攻め上がると遠い位置からシュートを決めた。後半にレッチェが反撃を試みたものの、ユヴェントスはコンパクトな守備を維持し、90分間を通じて相手の枠内シュートをわずか4本に抑えた。攻撃の効率性と守備の堅さを両立させて敵地で勝ち点3を手にしたこの勝利は、ユヴェントスの戦術的な成熟を示すものとなった。

GK・DF

グリエルモ・ヴィカーリオ：8／10

ゴール前で安心感を与える存在だった。ユセフ・マレーやウィレム・グベルスのシュートを防ぐなど、重要なセーブを4回記録して無失点に貢献。レッチェが断続的にプレッシャーをかける中でも落ち着いてボールを配球し、ユヴェントスの後方からの組み立てを助けた。

ジョン・ルクミ：7／10

このコロンビア人DFは空中戦で強さを発揮し、フィジカル面でも存在感を示した。重要なタックルや競り合いでの勝利を含め、守備で12回対応。的確なポジショニングにより、レッチェのコナン・エンドリにサイドでほとんど仕事をさせなかった。

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フェデリコ・ガッティ：7／10

3バックの中で積極的に相手の攻撃を止める役割を担った。前に出てパスをインターセプトし、高い集中力を維持。レッチェの攻勢が最も強まった時間帯にも守備ラインを崩さなかった。

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グレイソン ブレーメル：7／10

強さと予測力が光る、ブレーメルらしいパフォーマンスだった。41分にはヘディングシュートがわずかに枠を外れ、得点まであと一歩に迫った。守備では統率力と正確さをもって最終ラインをまとめた。

MF

ドウグラス・ルイス：9／10

勝利の立役者。中盤を掌握し、78本のパスのうち64本を成功させた。41分のゴールでは遠い位置からの高い技術を披露。決定機も1回演出し、チームの攻撃の中心となった。

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ピエール・カルル：7／10

複数の役割を担いながら、豊富な運動量と優れたバランス感覚を示した。守備陣と中盤を効果的につなぎ、より創造性のある選手たちが前方で力を発揮できるようにした。

ウェストン・マッケニー：8／10

重要な場面で結果を残した。29分にセットプレーから巧みに決めたゴールが勝利の土台となった。攻守に走り続け、後方からの飛び出しでたびたびレッチェを脅かした。

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トゥーン・コープマイネルス：7／10

このオランダ人MFは洗練されたプレーを見せた。ゴールで注目を集めることはなかったが、ライン間のわずかなスペースを見つける戦術眼により、レッチェの中盤の選手たちを低い位置にとどめ、慎重な対応を強いた。

アンドレア・カンビアーゾ：7／10

左サイドで幅を取り、常にパスの受け手となった。後半序盤にはセットプレーからのシュートをセーブされ、68分に交代するまで守備への戻りも怠らなかった。

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FW

ニック・ヴォルテマーデ：6／10

攻撃の起点を担った。78分の決定機ではシュートをセーブされるなど、決定力を欠いた一方、ボールを収めて味方を攻撃に参加させるプレーは重要だった。

ランダル・コロ・ムアニ：6／10

このフランス人FWにとっては、もどかしい一夜となった。好条件でシュートを打つ場面をなかなか作れず、37分の一撃も枠を外れた。動き出しによってMF陣が使えるスペースを生み出したものの、後半半ばに交代した。

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途中出場選手・監督

ジェレミー・ボガ：6／10

攻撃に新たな勢いをもたらすため、68分に投入された。84分にシュート機を迎えたが、枠を捉えられず。ユヴェントスが試合を締めくくろうとする中、ドリブルで前方へのパスの選択肢となった。

フアン・カバル：6／10

左サイドの守備を固めるため、カンビアーゾに代わって出場した。ボール保持時には堅実にプレーし、88分には得点まであと一歩に迫った。守備が主な役割ながら、攻撃への意欲も示した。

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パペ・マタル・サール：評価なし

中盤に新たな運動量を加えるため、83分にドウグラス・ルイスに代わって出場。試合に大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

ケリム・アライベゴヴィッチ：評価なし

90分にマッケニーに代わって出場。試合終盤における象徴的な出場となった。

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ルチアーノ・スパレッティ：8／10

スパレッティ監督の戦術的な布陣は的確だった。ドウグラス・ルイスを低い位置で試合をコントロールする役割に据えたことで、ユヴェントスは試合のリズムを支配。交代のタイミングも適切で、試合最後の4分の1でもチームの強度を落とさなかった。