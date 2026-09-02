レッチェが認める。「ミランとチアゴ・ガブリエウについて接触があった。成立しなかった理由はこれだ」

レッチェのテクニカルエリア責任者を務めるステファノ・トリンケーラは、移籍市場終了後の総括として記者会見に出席し、次のように語った。 「この会見で、激しく複雑な移籍市場が一区切りとなる。2カ月にわたる移籍市場は、誰にとっても難しいものだ。チームのニーズと我々のプレーモデルにうまく合う選手たちが加わってくれたので満足している。彼らは我々が強く求めていたターゲットだった。クラブ、そして大きな支えとなってくれたスティッキ・ダミアーニ会長に感謝したい。あらゆるデリケートな状況で、私の仕事を進めやすくしてくれた。この数カ月で我々がやってきたすべてのことに満足しているし、今日からは日々のマネジメントに全力で取り組む。移籍市場が選手たちにもたらす気の散りも、これでひと安心だ。我々は理にかなったことをしてきた。放出の面でも重要な仕事をこなしたし、最も難しかったのは主力選手を引き留めることだった。簡単ではなかった。我々の選手たちには毎日のように問い合わせが届いていたが、このチームにはレベルを引き上げるために3、4の修正を加えられると考えて踏ん張った。そしてその通りになった。バンダの状況による不都合やラマダニの移籍はあったが、チームは11人中9人まで昨季と同じだ。レベルは上がった。あとはピッチが答えを出す」





チアゴ・ガブリエウについて ー 「彼のことは強く望んでいたし、誰もが彼の話をしていた。クラブにとって有利な形で取引をまとめる条件は整っていなかったが、我々は重要な選手を売らないという選択もできる堅実なクラブだ。私は彼とも話したし、昨日はジョルジュ・メンデスとも話した。双方の間には最大限の協力姿勢がある。彼が残ることになった場合は、移籍市場終了後に契約について話し合うことで合意していた。彼がInstagramに投稿した内容も気に入った。彼は真面目で、成熟していて、賢い青年だ。人生を変えるようなビッグクラブへ行く可能性もあったが、今はそのタイミングではなかった。ここからは最大限の注意を払って再出発する。昇格組でさえ華々しい補強をしたリーグだからだ。我々は正しい精神で戦う必要があり、チアゴはその主役になるだろう」