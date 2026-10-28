共有 GOALをGoogleでフォロー

プレミアリーグのエヴァートンとクリスタル・パレスに、冬の移籍市場を前に大きな追い風が吹いた。イタリアのレッチェが、評価の高いセンターバック、チアゴ・ガブリエルへのオファーに耳を傾ける構えだ。セリエAの同クラブは21歳のDFと2030年まで契約を結んでいるものの、年明けの移籍を認める意向だ。

広告

イタリアのクラブ、冬のオファーを受け入れる構え

Football Insiderによると、レッチェはポルトガル人DFの売却に「応じる用意がある」と決断しており、1月の移籍市場が開けば「最高額を提示したクラブ」に売却するという。昨季の印象的な飛躍を受け、エヴァートンとクリスタル・パレスは、イタリアの複数の有力クラブとともに、この若手選手を注視している。エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督はセンターバックに十分な選手層を抱えているものの、獲得を望んでいる。

ポルトガル人の有望株が急成長

マージーサイドのクラブにとって、新たなセンターバックの獲得は冬の差し迫った優先事項ではない。それでも補強担当者はガブリエルを将来有望な選手と評価しており、レッチェが長期的な引き留めは不可能と認める中、獲得に動く構えだ。

DFは2024-25シーズンには母国ポルトガルのエストレラ・ダ・アマドーラBチームでプレーしていたが、その後すぐにレッチェのトップチームで主力となった。

レッチェが辛うじて2部降格を免れた昨季、セリエAで先発を外れたのはわずか2試合。今季はすでにリーグ戦6試合に先発し、2ゴール1アシストを記録している。

広告 広告

攻撃陣の補強が引き続き喫緊の課題

エヴァートンが守備陣の補強を検討する一方、クラブの元最高経営責任者キース・ワイネスは火曜日、同メディアに対し、夏の移籍市場終盤にフォラリン・バログンの獲得を逃したことを受け、1月のストライカー獲得ははるかに急務だと語った。

Related Topics

その獲得失敗により、今季モイーズ監督が起用できるトップチームのセンターフォワードは、フランス人FWティエルノ・バリーだけとなっている。

モイーズ監督はこれまでバリーの起用を慎重に進めてきたが、前線に代替の選択肢はない。ワイネスは、夏にもう1人のアタッカーを獲得できなかったことで、エヴァートンはプレミアリーグの順位表で既に「勝ち点6」を失ったと考えている。

広告

1月の獲得争いは激戦に

パレスやセリエAの強豪も関心を寄せる中、エヴァートンにとって新年にガブリエルを獲得するのは容易ではない。一方、モイーズ監督は補強選手が到着するまで、攻撃陣の手薄な戦力で秋から年末年始にかけての厳しい日程を乗り切らなければならない。切望するストライカーと将来を見据えた守備の有望株の間で、冬の補強予算をどう配分するかが、エヴァートンの次の移籍市場を左右する。