「レッスルマニア42」の視聴方法：開催日、時間、対戦カード、ストーリーライン

ストリップのネオンが背景へと溶け込み、世界の注目はラスベガスのアレジアント・スタジアムへと集まる。ここは伝説が金文字で刻まれる場所であり、「不滅の者たちのショーケース」が、シルバー・ステート（ネバダ州）で歴史的な2連戦を開催するために帰ってくる場所でもある。

我々は、完全に様変わりしたWWEの世界に身を置いている。砂漠の暑さなど、沸点に達しつつあるライバル関係の前では何の足しにもならない。2026年4月18日（土）と19日（日）の2夜にわたる壮大なイベントで、「デス・スター」の輝く屋根の下、プロレス界の覇権が決定される。

レッスルマニアは長年にわたり発展を続け、今なおWWEのフラッグシップとなるペイ・パー・ビュー（PPV）およびライブストリーミングイベントとしての地位を確立している。 「スポーツエンターテインメント界のスーパーボウル」とも称される。WrestleManiaは、同社が制作した初のPPVであるだけでなく、2014年にWWEネットワークが開始された際、ライブストリーミングで配信されたWWE初の主要イベントでもあった。ロイヤルランブル、サマースラム、サバイバーシリーズ、マネー・イン・ザ・バンクと並び、WWEの年間五大イベントの一つ、「ビッグ・ファイブ」に数えられる。

GOALが、レッスルマニア42に向けて知っておくべき重要な情報をすべてご紹介します。スリリングな試合の視聴方法やストリーミング方法、そしてラスベガスのスポットライトの下でその実力を披露する予定のレスリングスターたちについても解説します。

レッスルマニア42はいつ開催されますか？

「レッスルマニア42」は、4月18日（土）と4月19日（日）の2夜にわたって開催されます。世界各国での放送時間は以下の通りです（時間は目安です）：

国 放送開始 🇺🇸 アメリカ合衆国 午後7時（東部時間）（土曜日・日曜日） 🇬🇧 イギリス BST 深夜0時（日曜日・月曜日） 🇦🇺 オーストラリア 午前10時（AEST）（日曜日・月曜日） 🇮🇳 インド 午前4時30分 IST（日曜日・月曜日） 🇯🇵 日本 午前8時（日本標準時、日曜日・月曜日） 🇲🇽 メキシコ 午後5時 CST（土曜日・日曜日）

レッスルマニア42はどこで開催されますか？

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アレジアント・スタジアムは、ネバダ州パラダイス（ラスベガスに隣接）にある多目的スタジアムです。建設費19億ドルを投じ、世界で4番目に高額なスタジアムとなっています。2020年にオープンし、NFLのラスベガス・レイダースと、ネバダ大学ラスベガス校（UNLV）のカレッジフットボールチーム「レベルズ」の本拠地となっています。 2024年2月にはスーパーボウルLVIIIを開催し、カンザスシティ・チーフスがサンフランシスコ・フォーティナイナーズを延長戦の末に破りました。また、2021年からは毎年NCAAラスベガス・ボウルも開催されています。

アメリカンフットボール以外にも、アレジアント・スタジアムでは定期的にサッカーの試合が開催されています。同スタジアムではコパ・アメリカ2024の試合が行われ、今年の夏にはCONCACAFゴールドカップ2025のグループリーグの会場となる予定です。また、今後数ヶ月の間に、ケンドリック・ラマー、コールドプレイ、ザ・ウィークエンドなど、世界的に有名な音楽スターたちがアレジアント・スタジアムで公演を行う予定です。

🇺🇸 米国で「レッスルマニア42」を視聴・ストリーミングする方法

米国では、すべてのWWEプレミアム・ライブイベントを独占放送するESPNを視聴することで、「レッスルマニア42」の全試合をライブで観戦できます。ライブ放送中に視聴できない場合でも、翌日からのストリーミング配信が利用可能なので、試合の瞬間を1秒たりとも見逃すことはありません。

レッスルマニアは、ESPN DTCサービスの「Unlimited」プランの一部として配信されます。視聴には月額29.99ドルのサブスクリプション、またはFuboなどの提携テレビサービスプロバイダーを通じてESPN Unlimitedを含むパッケージへの加入が必要です。

FuboTVは、すべてのプランにESPNが含まれる高品質なストリーミングサービスであり、ロイヤルランブルをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」も含まれます。このプランは初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 このサービスはシンプルでスポーツに特化しており、ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを配信しています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスファンやスポーツファン全般にとって迷う余地のない選択肢です。

🌏 世界中で『レッスルマニア42』を視聴・ストリーミングする方法

英国を含む世界中のプロレスファンは、Netflixのライブストリーミングを通じてWWEレッスルマニア42およびすべてのWWE番組を視聴できます。このグローバルなストリーミングプラットフォームは、2025年初頭にWWEと10年間の配信権契約を締結しました。

国 ベーシックプラン スタンダードプラン プレミアムプラン 🇬🇧 イギリス £5.99 £12.99 £18.99 🇦🇺 オーストラリア 7.99 AUD 18.99 AUD 25.99 AUD 🇮🇳 インド 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 日本 890円 1,590円 2,290円 🇲🇽 メキシコ 119メキシコペソ 249メキシコペソ 329メキシコペソ 🇨🇦 カナダ 7.99カナダドル 18.99 CAD 23.99 CAD

🛜 VPNを使えば、どこからでもレッスルマニア42を視聴可能

お住まいの地域で「レッスルマニア42」のライブ配信が視聴できない場合や、旅行中などであっても、VPNを使えばどこからでも試合の模様を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地域制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスにどこからでもアクセスできるようにします。

NordVPNの利用を強くお勧めしますが、その他の選択肢については、当サイトの詳細なVPNガイドもご参照ください。

🎟️ レッスルマニア42のチケット入手方法

需要は高いですが、4月18日（土）および4月19日（日）の2日間開催されるWWE WrestleMania 42のチケットは、現在もAllegiantスタジアムにて販売中です。 19日（日）の2日間、Allegiantスタジアムで開催されるWWE WrestleMania 42のチケットはまだ入手可能です。StubHubでの現在の価格は、2日間セット券が540～3200ドル、土曜日のみのパスが160～940ドル、日曜日のみのパスが200～1200ドルとなっています。

レッスルマニア42の対戦カード

日付 試合 参加者 4月18日（土） 未定 未定 4月19日（日） 未定 未定

試合のストーリーライン

CMパンク vs ロマン・レインズ（WWEヘビー級王座戦）

WWE

CMパンクは、レッスルマニアにてワールド・ヘビー級王座を懸け、ロマン・レインズと激突することになった。レインズは2026年のロイヤルランブルで他の29人のスーパースターを退け優勝し、「不滅の祭典」のメインイベントで、自身が挑戦したいと望むワールド王者との対戦権を獲得した。

その2日後の『Raw』で、パンクが「OTC」に詰め寄り、激しい口論が繰り広げられた。両者は、それぞれの歴史的な世界王座在位期間の質、パンクが「ザ・シールド」をメインロースターに引き入れたこと、そしてパンクが「レインズは自分の後を追っただけだ」と主張したことなど、様々な話題について衝撃的な罵り合いを交わした。

レインズは反撃し、パンクこそが「やってはいけないことの典型」だと宣言。パンクがWWEに復帰できたのは、自分がそれを許したからに過ぎないと述べた。

さらにレインズは、10年以上前にパンクがWWEを去り、会社を貶めたこと、そして『サバイバー・シリーズ：ウォーゲームズ』での短期間の同盟後のパンクの行動についても問題視した。一方、パンクはレインズに対し、『ザ・パット・マカフィー・ショー』での最近の発言や、彼が「パートタイマー」である点を非難した。

この衝撃的な対立は、レインズがパンクに対し「ずっとお前を憎んでいた」と告げ、「ザ・グランデスト・ステージ・オブ・ゼム・オール」で挑戦状を叩きつけると宣言して幕を閉じた。

ステファニー・ヴァカー 対 リヴ・モーガン（女子世界王座戦）

WWE

リヴ・モーガンは、レッスルマニアにて女子世界王者ステファニー・ヴァカーと、極めて個人的な因縁を懸けた一戦を繰り広げる。モーガンは2026年のロイヤルランブルマッチで他の29人のスーパースターを退け、この「不滅の祭典」にて自身が選んだ女子王者に挑戦する権利を獲得した。

「ザ・ロード・トゥ・レッスルマニア」において、モーガンはヴァカーやWWE女子王者のジェイド・カーギルと激しい対決を繰り広げた。しかし、ステファニーがリヴのインタビューを遮り、「モーガンはその地位を勝ち取ったわけではない」と挑発したことで、ロイヤルランブルの勝者は誰と対戦したいかが明確になった。

コディ・ローズ vs ランディ・オートン（アンディスピューテッドWWE王座戦）

WWE

WWE史上最も危険なスーパースターの一人である「WWEの頂点に立つ捕食者」は、14度の世界王者、グランドスラム王者、2度のロイヤルランブル優勝者、そしてマネー・イン・ザ・バンク優勝者である。その輝かしいキャリアはまさに伝説そのものだが、皮肉なことに、彼の評判の一部は「レジェンド・キラー」としての実績によって築かれたものだ。 オートンはエリミネーション・チェンバーでコディ・ローズ、LAナイト、ローガン・ポール、トリック・ウィリアムズ、ジェヴォン・エヴァンスを退け、アンディスピューテッドWWE王座への挑戦権を獲得した。しかしその試合では、当時の王者マッキンタイアによる場外からの介入により、「アメリカン・ナイトメア」は敗退を余儀なくされた。

マッキンタイアが介入し、ローズのタイトル再戦へのチャンスを奪ったのはこれが初めてではなかった。スマックダウンでの「スリー・ステージ・オブ・ヘル・マッチ」で、ジェイコブ・ファトゥが騒動を引き起こし、ドリューがローズの2度目のWWEアンディスピューテッド王座の王座防衛を阻止したのに続き、マッキンタイアもロイヤルランブルマッチでローズを反則により場外へ追いやった。

「チェンバー・オブ・デス」での混乱の後、スマックダウンのゼネラルマネージャー、ニック・アルディスはスマックダウンでのタイトル再戦を決定し、ローズはマッキンタイアを破って王座を奪還、そして「ザ・ショーケース・オブ・ザ・イモータルズ」でのオートンとのタイトルマッチを確定させた。

ジェイド・カーギル vs レア・リプリー（WWE女子王座戦）

WWE

『ザ・ショーケース・オブ・ザ・イモータルズ』に嵐が吹き荒れる。WWE女子王者のジェイド・カーギルが、レッスルマニアで待望のタイトルマッチを控えるレア・リプリーと激突する。 2025年『ナイト・オブ・チャンピオンズ』のトーナメント決勝でアスカを破り「2025年クイーン・オブ・ザ・リング」の座に就いた後、この危険なカーギルは2025年11月1日放送の『サタデー・ナイト・メイン・イベント』にて、ティファニー・ストラントンから王座を奪取した。

この圧倒的なスーパースターは、ここ7ヶ月間、一対一の試合で一度も敗北しておらず、わずか数分で相手を粉砕できる独自の技のレパートリーを誇る。しかし、カーギルはこれまでリプリーと同じ試合に出場したことがない。リプリーは、エリミネーション・チェンバー・マッチでアレクサ・ブリス、キアナ・ジェームズ、アスカ、ラケル・ロドリゲス、ティファニー・ストラットンを破り、このタイトルマッチの権利を獲得した。

AJリー 対 ベッキー・リンチ（インターコンチネンタル王座戦）

WWE

敵意が最高潮に達する中、女子インターコンチネンタル王者のAJ・リーとベッキー・リンチは、長年にわたる因縁を「ザ・グランドエスト・ステージ・オブ・ゼム・オール」へと持ち込み、見逃せないタイトルマッチを繰り広げようとしている。リーは10年以上ぶりにWWEに復帰し、CMパンクとタッグを組み、リンチとセス・ロリンズとのミックスド・タッグマッチに臨んだ。この試合は、レッスルパルーザでリーがリンチをタップアウトさせたことで幕を閉じた。

リーはこの快挙を再現し、サバイバー・シリーズ2025のウォーゲームズ・マッチでリンチをサブミッションに追い込み勝利した。その後、WWEエリミネーション・チェンバー2026での女子インターコンチネンタル王座戦において、リーは3戦連続で「ブラック・ウィドウ」を決め、リンチをタップアウトさせ、11年ぶりとなる王座獲得を果たした。

数週間後の3月16日放送の『Raw』で、リーは親友のベイリーを破り王座防衛に成功したが、試合後にリンチから凄惨な襲撃を受けた。その1週間後、「ザ・マン」ことリンチは、王座奪還を目指してリーを標的にしていることを明言した。これに対し、リーは『ザ・ショーケース・オブ・ザ・イモータルズ』での女子インターコンチネンタル王座再戦をリンチに挑んだ。

オバ・フェミ vs ブロック・レスナー（シングルマッチ）

WWE

ブロック・レスナーはついに、自分に見合った相手に出会ったのかもしれない。「ビースト」はWWEスーパースターたちに、レッスルマニア42に向けた自身のオープン・チャレンジに応じるよう挑発し、オバ・フェミが堂々とその呼びかけに応じた。「ザ・ルーラー」はリングへと悠然と歩み寄り、WWEユニバース全体に響き渡るような衝撃的な「フォール・フロム・グレイス」でレスナーを倒した。その後、フェミは倒れた「ビースト」の上に足を乗せ、レスナーの姿としてはめったに見られない光景を演出した。

元NXT王者である彼は、12月の参戦以来、立ちはだかる相手を次々と倒し、シングル戦績を無敗に保っている。レッスルマニア42では、今年のロイヤルランブル・マッチでフェミを排除し、対戦相手を粉砕することで確固たる名声を築いた「ザ・ビースト」との対戦で、最大の試練に直面する。壮絶な激突となること間違いなしのこの一戦、巨漢同士が激突したとき、一体何が起こるのか？