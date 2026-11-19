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レスター・シティは、暗号資産企業BC Gameがロシア人ポルノ女優エヴァ・エルフィーをブランドアンバサダーに起用したことを受け、ユニフォームの胸スポンサー契約を即時終了した。リーグ1に所属する同クラブは、物議を醸した同社の宣伝企画にサポーターから強い反発が起きた後、水曜日に双方の合意による契約終了を発表した。

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動画公開を受けスポンサー契約を速やかに終了

レスターは、キュラソーを拠点とするゲームプラットフォームのBC Gameが11月3日にエルフィーの起用を発表した後、同社との商業契約を終了した。英国での事業免許を2024年12月に失った後も、この無免許のオンライン事業者は2024年からレスターと提携を続けていた。エルフィーと配達員が登場する、性的な含みを持たせた動画を同社が公開すると、反発は急速に拡大。動画のXでの再生回数は600万回を超えた。

ファンにユニフォームの全額返金を案内

拡散された動画には、エルフィーが契約書を受け取る様子が映り、「BC Gameへようこそ、エヴァ・エルフィー！ 楽しみを始めよう」という文言が添えられていた。

レスターのサポーターとBC Gameのeスポーツ視聴者の双方から批判が相次ぎ、クラブは契約を終了。最近レプリカユニフォームを購入したファンへの返金を決めた。

クラブは水曜日に声明を発表し、次のように述べた。「レスター・シティFCとBC GAMEは、商業パートナーシップを即時終了することで双方が合意しました。

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「この決定は、ここ数日の両者による建設的な協議を経たものです。その中で、今後の商業上の優先事項が異なることを認識しました。

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「レスター・シティとの2年半にわたる関係を通じたBC GAMEの支援と、今回の合意に至るまでの建設的な姿勢に感謝します。

「過去28日以内（2026年10月21日以降）にLCFCの公式販売ルートでBC GAMEのロゴ入りレプリカユニフォームを購入したサポーターは、12月2日水曜日までに返品すれば、全額返金または交換（在庫がある場合）を受けられます。購入証明が必要です。

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「今回の特別な返品対応には、通常の返品規定では対象とならない、着用済みまたは個人仕様に加工されたユニフォームも含まれます。

「返品はキング・パワー・スタジアム内のフォクシーズ・ファンストアへの持ち込み、または郵送で受け付けます。ロイヤルメールの通常配送で返品する場合、返送料は購入時に使用した決済方法を通じてクラブが返金します」

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フォクシーズ・トラスト、賭博企業との契約を批判

レスターの決定に先立ち、無免許の賭博企業とクラブが提携することに長く反対してきたフォクシーズ・トラストから、改めて圧力がかかっていた。クラブが2シーズン前にプレミアリーグに残留していれば、このスポンサー契約はトップリーグの規則によってすでに 禁止されていた はずだ。

今月初めのエルフィー起用発表を受け、同サポーター団体は次のように述べた。「BC Gameがユニフォームの胸スポンサーであることに、私たちが失望し、不満を抱いているのは、レスター・シティのサポーターの大半がすでに知っているでしょう。

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「BC Gameは今回、『国際的なコンテンツクリエイターであり、eスポーツ界の人物』であるエヴァ・エルフィーとの新たな提携を発表しました。彼女は国際的なポルノスターでもあります。

「クラブが賭博企業からスポンサーを受け入れると決めた時点で、レスター・シティはその価値観を捨てていると私たちは感じていました。

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「そこへ今度は、成人向けコンテンツを通じて名を広め続けている人物とBC Gameが提携したのです。

「賭博もポルノも、人々、とりわけ若者の人生に深刻な影響を及ぼし得ます。

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「こうした提携は、その両方をより多くの人々に広め、関わりを通じてレスター・シティとも結び付けます。これが今の私たちなのでしょうか？」

マーティン、ピッチ上での立て直しに集中

レスターは新たなメインパートナーを探す一方、12月2日の期限までにレプリカユニフォームの返品に対応しなければならない。頓挫したBC Gameとの提携期間には、2024-25シーズンのプレミアリーグからの降格、そして昨シーズンのチャンピオンシップからの降格が重なった。開幕から5試合でわずか1勝という低調なスタートから立て直したラッセル・マーティン監督率いるチームは、ここから順位を上げることを目指す。