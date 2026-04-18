レスター・シティは深刻な危機に直面：2年連続の降格が目前に迫っている

レスター・シティがチャンピオンシップからリーグ・ワンへの降格を回避するには、奇跡が必要だ。2016年のプレミアリーグ王者である同チームは土曜日に再び敗れ、ライバルのウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが勝った。残り3試合で降格を免れるには、少なくとも8ポイントが必要だ。

昨年はプレミアリーグ18位で降格し、その後も状況は好転していない。

シーズン序盤は9試合1敗と好スタートを切ったが、以降は調子を落とした。

1月中旬から3月初めは特に厳しく、リーグ10試合で4分6敗と未勝利だった。

3月10日のブリストル・シティ戦で勝利したものの、その後6試合またも未勝利。土曜のポーツマス戦でも0-1で敗れ、唯一の得点は試合開始から1時間後に元FCデン・ボッシュのイバネ・ボワットが挙げた。同日、ウェスト・ブロムウィッチはプレストン・ノース・エンドを0-2で下した。

さらに2月には「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」違反で6ポイント減点された。PSRではプレミアリーグクラブは3年間で最大約1億2200万ユーロの赤字しか許されないが、レスターは2023/24シーズンにこの上限を下回れなかった。 2022～2024年の累計赤字は約2400万ユーロに達した。

残りはハル・シティ、ミルウォール、ブラックバーン・ローヴァーズとの3試合。理論上は21位まで上がれるが、残留するには多くの条件が揃う必要がある。