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レスター・シティのオーナー、アイヤワット・スリヴァッダナプラバ氏（通称クン・トップ）は、新たな投資家の確保やオーナー交代に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、クラブを売却対象から外した。レスターは2年連続の降格でリーグ1に転落した後、夏に売却対象となっていた。最高経営責任者（CEO）のケビン・デイヴィス氏も来月退任する見通しだ。

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クン・トップが売却手続きを終了

クン・トップはクラブ公式サイトでレスター・シティのサポーターに宛てた公開書簡を通じて決定を明らかにし、投資家を探すための「体系的な手続き」が合意に至らず終了したと説明した。「最近、私たちは新たな投資を受けること、あるいはオーナーが代わることが本当にクラブにとって正しい選択となり得るのかを検討するため、体系的な手続きを進めた」と記した。

さらに「協議は合意に至らなかった。クラブを前進させるために必要な取り組みに再び集中できるよう、この手続きを終えることにした」と続けた。

希望額2億ポンド超も買い手見つからず

『BBCスポーツ』によると、シティグループが作成した売却資料には、クラブの希望売却額として2億ポンド超が記されていた。3部に降格した後、 売却対象となった レスターだが、クラブはこの手続きを公には一度も認めていなかった。

クン・トップの一族は2010年からキング・パワーを通じてレスターを所有している。同氏は「私と家族にとって、レスター・シティは長年、人生の大きな一部だった。私たちは素晴らしい瞬間も、非常につらい時期も共に経験してきた。この街と、そこに暮らす人々との深いつながりを感じている」と述べた。

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デイヴィスCEOが退任へ

書簡では、最高経営責任者（CEO）のケビン・デイヴィス氏が来月初めに退任することも確認された。デイヴィス氏は経営陣の刷新を受けて3月にCEOへ昇格してから、まだ1年もたっていない。新たなCEOが任命されるまで、マネージングディレクターのカモンティップ・ネッタノムサック氏が既存の経営幹部とともにクラブの事業運営を率いる。

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クン・トップは「キング・パワーの支援により、クラブの財務基盤は引き続き安定している。その支援は、レスター・シティをより持続可能な状態にするために必要な取り組みと並行して続けていく」と付け加えた。

リーグ1での立て直しに焦点

2016年のプレミアリーグ王者は昨季、支出規則違反による勝ち点減点処分も受けた。今後は現在のオーナーの下で立て直しを図らなければならない。

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ラッセル・マーティン監督率いるチームは、ピッチ外の安定をチャンピオンシップ復帰に向けた昇格争いにつなげたいところだ。