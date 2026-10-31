このFWは、TSGホッフェンハイムとのブンデスリーガの試合で57分、思い切りのいいプレーから、さらに思い切りよくシュートを決め、ブレーメンに先制点をもたらした。これでフュルクルクは、1982-83シーズンのフェラー以来、ブンデスリーガで7試合連続得点を記録した初のヴェルダー選手となった。この記録を達成した同クラブの選手としては、史上2人目でもある。

フュルクルクは週半ばのDFBポカール、ボルシア・ドルトムントとのアウェー戦（2-3）でも2得点を挙げており、1963-64シーズンのブンデスリーガ創設以降、公式戦8試合連続で得点した初のヴェルダー選手となった。1982年から1987年までブレーメンでプレーした世界王者フェラーでさえ、この記録は達成していない。

「記録を破るためにゴールを決めているわけではない」 試合終了後、フュルクルクはSkyでそう強調した。82分にはエレン・ディンクチが追加点を奪い、ブレーメンはホームでの2-0の勝利を喜んだ。「チームの気質は今回も素晴らしかった。このチームでプレーするのは本当に楽しい」とフュルクルクは続けた。一方、ディンクチはベテランを称えた。「あれだけの強い意志を持って先制点を決めてくれると、チーム全体にエネルギーが伝わる」

8月中旬にウェストハム・ユナイテッドからのレンタルでSVヴェルダー・ブレーメンに復帰したフュルクルクは、ホッフェンハイム戦でも際立つシーズン序盤の好調を維持した。33歳のストライカーは9得点でブンデスリーガの得点ランキング首位に立っており、ゴールを重ねるたびにドイツ代表復帰へ向けたアピールにもなっている。

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クロップは木曜日、フュルクルクをドイツ代表に招集するか？

最後にドイツ代表に選ばれたのは2025年9月で、昨夏のワールドカップも欠場したフュルクルク本人は、この話題について慎重な姿勢を崩していない。「ドイツでは新しい時代が始まり、若くダイナミックなチームを目指している。そういう方針なら理解できる。そうでなければ、そのときに対応することもできる」と、フュルクルクは先週末、アクトゥエレ・シュポルトシュトゥディオのZDFで語った。その一方で、このストライカーは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップに必要とされれば、いつでも応じると明言している。

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クロップは9月末から10月初めにかけてのネーションズリーグに向けた初のメンバーに、フュルクルクを選ばなかった。また先ごろ、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグでの対戦（2-2）に際し、クロップはDAZNで、ブレーメンでプレーするフュルクルクの年齢が招集の可能性を下げていることを示唆した。「ニクラス・フュルクルクはブンデスリーガで次々とゴールを決めている。でも彼は33歳だ。それは私のせいではない」

ただし、来週ではなく今週木曜日に11月の代表戦に向けたメンバーを発表するクロップは、可能性を排除するつもりもない。「リオネル・メッシはつい最近、何歳だったかな、39歳か40歳でワールドカップに出た。だから可能ではある。ただ、まずはニクラスが戻ってきて、今のようにプレーしていることがうれしい。彼には身体的な問題があったからね。それが何だったにせよ、今はかつてないほど生き生きとして見える。だから、すべて順調だ」

ドイツ代表で24試合に出場し14得点を挙げているフュルクルクが驚異的な連続得点を続けるなか、それでもクロップが招集を見送るのかは、数日後に明らかになる。ヴェルダーでは、フュルクルク個人だけでなくチームも好調だ。ブレーメンは開幕から8試合で勝ち点15を獲得し、現在5位につけている。