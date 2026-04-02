レゴは、2026年FIFAワールドカップを控え、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペ、ヴィニ・ジュニアといったサッカーのスター選手たちと共に、サッカーの魅力を称えます。ファンを試合の熱気にさらに近づけるこの新シリーズでは、各選手の個性を反映させたレゴ・ミニフィギュアとして、これらの象徴的な選手たちが新たに生まれ変わっています。

このコレクションには、選手たちのユニークなキャリアや特徴的なスタイルを捉えたコレクタブルセットに加え、ファンが発見できる隠し要素も盛り込まれています。映画のような「フットボール・ハイライト」の組み立てモデルから、より大型のクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシの「フットボール・レジェンド」セットまで、このコレクションはあらゆる年齢層のファンに、自宅で組み立て、飾り、サッカーへの愛を祝う楽しみを提供します。

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各セットはアルファベット型のベース上に組み立てられ、各選手の代表チームのカラー、背番号、コレクターズプレートを特徴としています。さらに、その瞬間を生き生きと再現する選手のレゴ・ミニフィギュアも付属しています。このユニークなコラボレーションについて、選手たちは次のように語っています。ロナウドは「レゴセットに変身できるなんて、そうそうあることじゃない！」とコメントしています。

CR7を称えたいファンに向けて、このセットはポルトガルの国旗の色とロナウドの象徴である「CR7」をあしらった、R字型の立体的なブロックベースで構成されています。モデルの中には、ロナウドの歩みをたどる細やかなイースターエッグに加え、ロナウドのレゴ・ミニフィギュアやコレクターズプレートの入っています。

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ムバッペは、このセットが自身の物語をどのように表現しているかについて次のように語りました。「サッカーは、大きな夢を持ち、常に自分の限界に挑戦し続けることを教えてくれました。このレゴセットは私の物語の一部を伝えているだけでなく、何よりも、このスポーツを特別なものにしているエネルギーと創造性を捉えています。」 スピード、正確さ、そしてフランスのスタイルが、ムバッペのセットで生き生きと表現されています。このセットは、フランスの国旗の色と、彼の背番号を表す際立つ「10」の数字をあしらった、エレガントなM字型のブロックベースの上に組み立てられています。

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メッシのセットは、アルゼンチンの国旗の色と背番号「10」が際立つM字型のブロックベースの上に組み立てられ、ファンがメッシの魔法のような瞬間を再現できるようにしています。 一方、ヴィニ・ジュニアのセットは、ブラジルの国旗の色と彼の背番号である「7」が際立つV字型のブロックベースを中心に構成され、ブラジルのエネルギーが溢れ出ている。このモデルには、ゴールを決めたポーズをとったヴィニ・ジュニアのレゴ・ミニフィギュア、コレクターズプレートのほか、ピッチでの彼の軌跡を彷彿とさせる要素が含まれている。

本コレクションは、現在LEGO公式サイトにてオンライン予約受付中です。

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