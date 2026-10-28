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レクサムは、出場資格のないイッサ・カボレとカラム・オヘアを試合の登録メンバーに入れたとして、EFLから7万5000ポンド（9万9800ドル）の罰金を科された。このうち3分の1は執行猶予となる。チャンピオンシップに所属する同クラブが勝ち点剥奪を免れたのは、最初の試合に敗れ、2試合目ではオヘアがベンチにとどまったためだ。現在はクラブ・セクレタリーの任命を検討している。

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レクサム、出場資格のなかったカボレとオヘアを巡り罰金処分

EFLはレクサムに罰金を科した。8月28日のバーミンガム・シティ戦でカボレがメンバー入りし、その5日後のミルウォール戦ではオヘアがメンバーに名を連ねたが、両選手とも必要な書類が適切に提出されていなかった。

これについて『The Athletic』は、レクサムが勝ち点剥奪を免れたのは、最初の試合に敗れたことに加え、幸運にもオヘアがミルウォール戦でベンチにとどまったためだと伝えている。フィル・パーキンソン監督は、わずか24時間前にシェフィールド・ユナイテッドから700万ポンドで移籍したことに伴う疲労を理由に、28歳のオヘアを起用しなかった。

クラブが声明で2件の登録違反を説明

9月2日にロンドン南部で行われた試合でオヘアがたとえ数分でも出場していれば、EFLの前例からすると、その試合で獲得した勝ち点3を剥奪されていた可能性がある。ベリー（2015-16シーズン）、ロザラム・ユナイテッド（2014-15シーズン）、AFCウィンブルドン（2013-14シーズン）はいずれも、勝利したリーグ戦で出場資格のない選手を起用し、勝ち点を剥奪された。一方、ケンブリッジ・ユナイテッドは2023年、バーンズリーに敗れたリーグ1の試合で出場資格のない選手をベンチに入れたものの、その選手が出場しなかったため、罰金処分にとどまった。

クラブは声明で「最初の違反は、2026年8月28日金曜日のバーミンガム・シティに敗れたチャンピオンシップの試合で、イッサ・カボレが試合メンバーに入り、交代出場したことに関するものだ。クラブはカボレについて適切な就労資格書類を保有していたが、EFLに正しく提出しておらず、同選手にはこの試合の出場資格がなかった。2件目の違反は、ミルウォールに勝利したチャンピオンシップの試合で、カラム・オヘアが試合メンバーに入ったことに関するものだ。オヘアは試合に出場できる期限までに登録されていなかった。同選手は試合には出場していない。クラブは今後、同様の問題が起きないよう適切な対策を講じている」と説明した。

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マイケル・ウィリアムソンが夏の移籍業務での役割を説明

登録手続きの不備は、スティーブ・ニクソンが9月7日にスポーツディレクターとして着任する前に起きたもので、パーキンソン監督やコーチングスタッフは関与していなかった。レクサムでは、ノンリーグからチャンピオンシップまで3季連続で昇格したことに見合うよう、ピッチ外の業務体制を整えるための再編が進むなか、約1年間クラブの事務責任者が不在となっている。

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それまで移籍交渉の大半を率いていたショーン・ハーヴィー取締役は7月7日に日常的な業務から退いたため、最高経営責任者のマイケル・ウィリアムソンが、ニクソンがニューカッスル・ユナイテッドから着任するまでの穴を埋めた。米国出身のウィリアムソンは9月の代表戦期間中、『The Athletic』にこう語った。「私はスポーツディレクターではない。そう装うつもりもない。だからこそ、その役職に就く人を迎えた。私がしたのは、代理人やクラブとの交渉に必要な役割をつなぐことだった。消耗するし、非常に時間がかかる。誰もが少しずつ駆け引きをしようとする。こちらは選手をこの金額と評価し、相手はあの金額と評価する。それを行ったり来たりしなければならない。私の役割は最終的な商業条件をまとめ、その後、処理と書面化のために事務部門に引き継ぐことだった。スティーブが着任してからは、その役割を彼に引き継げて非常にうれしかった」

レクサムの今後は？

レクサムは再発を防ぐため、クラブの事務責任者の任命に向けて積極的に動いているとみられる。

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ピッチ上では、パーキンソン監督率いるチームはチャンピオンシップで12試合を終えて勝ち点14の17位。プレーオフ圏の最下位とは勝ち点6差、降格圏とは勝ち点6差の状況で、金曜日にオヘアの古巣シェフィールド・ユナイテッドとのアウェー戦に臨む。



