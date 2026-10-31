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フィル・パーキンソン監督率いるレクサムは、ブラモール・レーンでシェフィールド・ユナイテッドに0-1で敗れ、今季初めてリーグ戦で連敗を喫した。FWベン・ブレレトン・ディアスが前半に今季初ゴールを決め、復調したクリス・ワイルダー監督率いるシェフィールド・ユナイテッドは、チャンピオンシップの昇格プレーオフ進出争いに一気に加わった。

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前半の一撃で粘り強い勝利

ディアスが前半30分、至近距離から決めてシェフィールド・ユナイテッドの無敗記録を3試合に伸ばし、今季リーグ戦5勝目をもたらした。この結果、サウス・ヨークシャーのチームは10位に浮上し、トップ6まで勝ち点1差に迫った。一方、レクサムは試合終了間際の数秒間に枠内シュートを1本記録したのみで、17位のままとなった。

ホームチームが序盤の優勢を得点につなげる

ホームのシェフィールド・ユナイテッドは立ち上がりから主導権を握ったが、ジョーダン・アイェウとシディ・ペックが序盤の好機を逃した。その後、レクサムのルイス・オブライエンが放った強烈なシュートは、シェフィールド・ユナイテッドの主将ジャフェット・タンガンガにブロックされた。均衡が破れたのは30分。GKアンソニー・パターソンがアイェウのカーブをかけたシュートをはじくと、こぼれ球をディアスが押し込んだ。その直後には、ハリソン・バロウズが相手主将ドム・ハイアムのチャレンジを受けながらPKを得られず、ホームチームのワイルダー監督は激怒した。

レクサムはハーフタイムにサム・スミスとマックス・クルワースを投入し、後半はプレーが改善した。元シェフィールド・ユナイテッドのFWキーファー・ムーアがシュートをバーの上に外した一方、GKマイケル・クーパーのロングパスを受けたアイェウに対しては、ベン・シーフが土壇場のタックルで好機を阻んだ。アディショナルタイムにはペックがパターソンを脅かした後、スミスの力のないヘディングシュートが難なくキャッチされた。

昨季開幕以降のチャンピオンシップで、リードした試合から失った勝ち点は、シェフィールド・ユナイテッドの34を上回るのがブラックバーン・ローヴァーズの39だけだ。シェフィールド・ユナイテッドは昨季のレクサム戦でも、2試合とも先制しながら敗れていた。それでも、今季リーグ戦5度目のクリーンシートを達成したワイルダー監督は喜び、BBCラジオ・シェフィールドにこう語った。「勝利に値した。私の考えでは、良いチームが勝った」

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「選手たちにはファンを熱くさせてほしいと伝えた。その意欲と試合への臨み方で、そうしてくれたと思う。本当に良いサッカーをしたと思った」

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攻撃陣の欠場がウェールズのチームに響く

対照的に、レクサムは負傷中のアタッカー、ジョシュ・ウィンダス、ネイサン・ブロードヘッド、カラム・オヘアの不在が大きく響き、試合を通じたゴール期待値（xG）はわずか0.6にとどまった。昨季のチャンピオンシップ開幕以降、ウェールズのチームは昨季のチーム得点王ウィンダスが不在の場合、勝率が40.4％から27.3％に下がり、1試合平均勝ち点も1.53から1.18に落ちている。

チームの鈍い立ち上がりと決定力不足を振り返り、パーキンソン監督はBBCラジオ・ウェールズにこう語った。「どんな戦い方をするにしても、11人対11人だ。個々の対決に勝ち、目の前の相手を上回ることが重要になる。私は常に自分自身と、自分が果たした役割を振り返る。私は監督であり、その役割が大きいのは当然だ。ただ、選手たちにも伝えたが、最初の45分間は我々が相手を非常に良いチームに見せてしまった」

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「一人ひとりが自分のパフォーマンスを率直に分析しなければならない。そして水曜夜のミドルズブラ戦には、上位チームと互角に渡り合う準備を整えて臨む必要がある」

苦戦するレクサムにミドルズブラとの一戦

パーキンソン監督率いるチームは、水曜夜に控える好調ミドルズブラとの厳しいチャンピオンシップの一戦に向け、攻撃の最終局面でより脅威を生み出す方法を早急に見つけなければならない。主力FWが離脱を続けるなか、2連敗を止めるには攻撃を大きく改善する必要がある。一方、シェフィールド・ユナイテッドは次戦で守備の粘り強さを維持し、プレーオフ圏内への浮上を目指す。