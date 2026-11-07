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レクサムがウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズとの激闘の末に引き分けた後、フィル・パーキンソン監督は、ハリウッドのオーナーであるライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーがもたらす好影響を称えた。緊迫したチャンピオンシップの一戦で、大物俳優の2人がレースコース・グラウンドに姿を見せたことは、チームと地元コミュニティーの双方にとって大きな後押しとなった。

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ハリウッドからの来訪でレースコースの熱気高まる

レクサムのパーキンソン監督は、レイノルズとマケルヘニーが北ウェールズを訪れるたびに、クラブにもたらす感情面での大きな影響を称賛している。

「ロブとライアンが来ると、クラブで働く人たちやスタッフ、選手たちの気持ちがいつも大いに高まると感じる」と、パーキンソン監督は引き分けに終わった試合後に語った。レクサムはアダム・アームストロングのゴールで先制を許したものの、すぐに立て直し、粘り強さを見せた。わずか2分後にルイス・オブライエンが同点ゴールを決めると、スタジアムの熱気は最高潮に達し、注目を集めるオーナー2人も貴賓席で立ち上がった。

パーキンソン監督は、歴史あるクラブを引き継いで以来、2人が深い思いを注いできたことを強調した。「2人とクラブとのつながり、どれほどクラブを大切に思っているか、そして人々が励ましや少しの支えを必要とする時を理解していることが伝わってくるのは良いことだ。オーナーたちが街にいると、観客も元気づけられる。彼らがアメリカにいる時も連絡を取っているが、こちらに来た時に話ができるのも良いことだ」と説明した。

最近のつまずきから立て直し

最近プレミアリーグから降格した相手との引き分けは、レクサムにとって調子が大きく上向いたことを示す結果となった。10月30日にシェフィールド・ユナイテッドに0-1で敗れた後、レクサムはミドルズブラに重要な勝利を収め、続くウルブス戦でも粘り強く勝ち点1を獲得。クラブを取り巻く雰囲気を素早く好転させた。

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「ミドルズブラとウルブスを相手に互角に戦い、勝ち点4を獲得できたのだから、喜ぶべきだ」と、パーキンソン監督は最近の試合を振り返った。後半のチャンスをキーファー・ムーアが生かしていれば、レクサムは勝ち点3を手にできたかもしれない。一方、GKアンソニー・パターソンも引き分けを守るために何度も重要なセーブを強いられ、1924年以来となるレースコースでの対戦で、ウルブスに勝利を許さなかった。

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チャンピオンシップで勝ち点を懸けて戦う

「あのレベルに匹敵するプレーをするのは、もともと難しいと分かっていた。それでも選手たちには全力を尽くすよう求め、彼らはそれにかなり近いものを見せてくれた。後半は疲れたチームのように見えたが、踏ん張った。ひたむきさという点では10点満点だ。そして、キーファーのシュートがポストの脇を転がって外れた場面が、勝利に最も近いチャンスだった」と、パーキンソン監督は付け加えた。

この引き分けにより、レクサムは勝ち点18でチャンピオンシップ15位につけている。一方、ウルブスは勝ち点28で4位。首位バーミンガムとの差はわずか1ポイントだ。

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勝利を逃したアウェーチームの悔しさ

レクサムが粘り強く手にした勝ち点1を喜ぶ一方、ウルブスのセザル・ペイショト監督はタッチライン際で怒りをあらわにした。ウルブスは後半の長い時間帯で試合を支配し、フェル・ロペスとトミー・ドイルを通じてパターソンを何度も脅かしたが、決勝点を奪えなかった。

「勝てなかったことに怒りと悔しさを感じている。我々は勝利に値した。より良いチームだった。誰もが、開始から終了まで勝とうとするチームの姿を見たはずだ。試合をコントロールし、より多くボールを保持し、プレッシャーに対処し、多くのチャンスをつくった。シュートも、ボール保持も、コーナーキックも多かった。すべてにおいて上回っていた」と、ペイショト監督は語った。