レクインシオ・ゼーファイクが圧巻のパフォーマンスを見せ、フォルトゥナをFCフローニンゲン戦勝利へ導く

フォルトゥナ・シッタールトは金曜夜、敵地でFCフローニンゲンに2-3で勝利した。レクインシオ・ゼーファイクが見事なゴールと鮮やかなアシストでチームをけん引した。

フォルトゥナ・シッタールトは試合開始15分以内にフローニンゲンで先制した。レクインシオ・ゼーファイクがペナルティーエリア内での切り返しでタイメン・ブロクザイルをかわすと、FWは完璧な折り返しでモハメド・イハッターレンへ。MFはトラップせず、ダイレクトでゴールを射抜いた。

しかし、フォルトゥナはそのリードを長く保てなかった。エティエンヌ・ファーセンの見事なキックの後、トム・ファン・ベルヘンがマーカーを振り切り、ヨルフ・スロイデルスへつなぐ。するとそのままダフィド・ファン・デル・ヴェルフに渡り、1-1となった。

それでもその直後、リンブルフ勢が再び勝ち越した。今度はゼーファイク自身がゴールを決めた。フローニンゲン守備陣の背後へ抜け出すと、ファーセンの頭上を美しく抜くループシュートを決めた。

後半に入ると、フローニンゲンがより良いプレーを見せた。北部の誇りは何度かゴール寸前まで迫った。トム・ファン・ベルヘンはクロスに頭で合わせたが、ボールはポストを直撃した。

ティカ・デ・ヨングもヘディングシュートを放ったが、わずかにポストの外へ外れた。すると最終的に、フローニンゲンはサッカー界の古くからある法則が働くのを目にすることになった。フォルトゥナが1-3とリードを広げた。

リンブルフ勢は中盤でプレッシャーをかけ、エドゥアール・ミシュがボールを奪取。フランス人MFがアントニー・デスコッテに渡すと、デスコッテはペナルティーエリア手前やや外からゴールを決めた。

試合終盤にはFCフローニンゲンがPKを獲得するかに見えたが、VARがそれを覆した。途中出場のオンドレイカは確かに倒されていたが、オフサイドだった。

そして終了3分前、FCフローニンゲンはついに試合へ戻ってきた。ユスティン・フブナーがGKマタイス・ブランデルホルストへヘディングで戻そうとしたが、そのGKがちょうど前へ出ていたため、ボールはその頭上を越えてオウンゴールとなり、2-3となった。

この勝利により、フォルトゥナは現在、エールディビジで5位（4試合で勝ち点7）となっている。FCフローニンゲンは6位（4試合で勝ち点6）。