『レキップ』紙は、PSG対バイエルンの驚異的な試合を称え、両チームに満点の9点を付けた。

先週火曜、サッカーファンは至福の90分を過ごした。パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン（5-4）の激闘は、フランスのメディアも「見応えがある」と絶賛した。

『レキップ』紙は「フットボール・トータル」と見出しを打ち、パルク・デ・プランスで「ヨーロッパの2大強豪」が「前例のない激しさと技術」で激突したと伝えた。

このサッカーのショーは「印象的で、華麗で、息をのむような」ものであり、当然ながら数名の主役がいた。厳格な評価で知られる『レキップ』紙は、選手評価で2人に9点をつけた。

パリSGではクヴィチャ・クヴァラツヘリアが2番目の高評価。「CLではおなじみだが、決意と粘り強さが光った」と指摘した。

「1対1で貪欲にボールを追い、ダヨ・ウパメカノと激突。ヨシップ・スタニシッチに背を向かされながらも、同点弾と2点目を奪った」

バイエルンではルイス・ディアスが9点を獲得。「左で切れ味鋭いドリブルを連発し、何度も中央へ切り込んだ」と絶賛された。

マルキーニョスに警告を誘い、PKを獲得し、オリゼにアシストを記録し、自身も得点を挙げた」と総括した。オリゼとウスマン・デンベレら他の得点者は8点と評価された。