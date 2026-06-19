『レキップ』紙は『デ・テレグラーフ』紙の報道を否定。アヤックスはエンリケ獲得に数百万を追加支払う可能性があると伝えた。

金曜朝、『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ記者は、アヤックスとASモナコがカイオ・エンリケの移籍金900万ユーロで合意と報じた。しかし『レキップ』は、その額を大幅に上回ると伝えている。

木曜夜、フット・メルカートは「アヤックスがブラジル人左SBに興味を持ち、本人もアムステルダム移籍を希望」と伝えた。その半日後、ヨルディ・クライフはモナコと合意。フェルウェイ氏によると移籍金は900万ユーロという。

しかし『レキップ』は、ボーナス別で1,000万ユーロと報じている。

さらにモナコは300万ユーロのボーナスを受け取り、将来的な売却益の25％も獲得する見込みだ。

アヤックスは今後、選手本人との合意形成を図らなければならない。契約期間は2029年半ばまたは2030年までとなる見通しだ。

エンリケ本人もアムステルダム移籍を強く希望。アヤックスでプレーすればブラジル代表監督アンチェロッティの目に留まると考えている。代表ではこれまで5試合に出場している。

ヘンriqueは2020年夏にアトレティコ・マドリードから加入し、スタッド・ルイ2世で不可欠な存在に成長。モナコでは通算211試合3得点41アシストを記録している。