『レキップ』紙はフランス代表選手に完全に見切りをつけ、彼に「2」という評価を下した。「悪夢だ」

フランス対イングランドの劇的な前半は、フランスのメディアにも大きな衝撃を与えた。『レキップ』紙は例によって選手評価を掲載し、容赦ない採点を続けている。

マンチェスター・シティでプレーするライアン・シェルキは、他の4選手とともに最低評価の「2」を与えられた。

「彼は準備期間を経て、チームの序列を覆そうとしていたのだろうか？ リヨン出身の元選手は最初の10分間は堅実なプレーを見せたが、その後続いた展開はまるで悪夢のようだった。誤った判断、遅いパス、そして守備面での貢献も乏しかった。」

さらに同紙は、シェルキが大会中に示した「厄介な」態度も理解できないとする。最初のドリンクブレイクではデシャン監督と口論になり、「ハーフタイムに監督と喧嘩するとは実に『賢明』だ」と皮肉っている。

2点評価を受けたのはシェルキだけではない。デジレ・ドゥエ、テオ・エルナンデス、イブラヒマ・コナテ、マロ・グストも同評価だ。後半もピッチに残ったのはグストだけだった。『レキップ』記者のユーゴ・ギレメは、前半のフランス代表について一切良い言葉を口にしていない。

「この試合はまったく馬鹿げていた。準備不足で、各自が勝手にプレーしていた。選手たちは疲れ果て、5人制サッカーのように何も気にせず、ただシャワーを浴びることを待っていたようだ」と怒りを露わにした。

「彼らには誇りがあったのか？ ワールドカップで6失点し、強豪2チームに敗れた。試合後は皆が笑っていたが、結果は惨憺たるものだ」とギレメット氏は結んだ。