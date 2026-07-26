イラクのサッカー界では、代表チームの監督人事をめぐるサッカー協会の次の一手の発表を待ち、大きな注目が集まっている。特に、オーストラリア人指揮官グラハム・アーノルドとの契約が今月末で満了する時期が迫っていることが背景にある。

こうした不透明な状況の中、モロッコ人指揮官ワリド・レグラギの名前が、イラク当局者のテーブルに挙がる最有力候補の一人として浮上している。オーストラリア人指揮官の残留を確約する最終的な合意に至らなかった場合の選択肢である。

レグラギ、最有力候補

イラクのスポーツ専門チャンネル「アル・ラビア」によると、イラクサッカー協会はレグラギを監督就任の筆頭候補に位置づけている。その豊富な指導実績と国際レベルでの幅広い経験、さらにモロッコおよびアラブサッカーの歴史に刻んだ類まれな足跡が評価されている。

この方針の根拠となっているのが、レグラギがカタールで開催された2022年ワールドカップでモロッコ代表を準決勝へ導いた偉業だ。世界の名将の一人として彼の名を不動のものとした、不朽のサッカーの叙事詩であった。

アーノルドとの交渉が最優先

しかし、レグラギとの交渉に向けたいかなる公式な動きも、現在アーノルドとの間で進行中の協議の結果次第となる。イラクのサッカー首脳陣は、契約延長にせよ決別にせよ、まずこの案件を決着させることを優先しているためだ。

現在、イラク当局者とアーノルドおよびその代理人との間で、協力継続を確実にするための合意を目指した集中的な会合が行われている。特に、2025年5月に就任して以降、代表チームをワールドカップ本大会出場へと導くことに成功した後であるだけになおさらだ。

この案件を決着させるため、協会はユニス・マハムード氏を委員長とし、副会長のサルマド・アブドゥルイラー氏とムハンマド・ナーセル氏を含む特別委員会を設置し、契約満了前に最終的な決定を下すこととした。

レグラギは新たな挑戦が可能な状況

一方、レグラギは2026年3月にモロッコ代表との契約が満了して以降、新たな挑戦に臨める状況となっている。準決勝進出という偉業に彩られ、2025年アフリカネイションズカップで締めくくられた実り多き時期を経てのことだ。

その名がメディアで大きく取り沙汰されているものの、イラクサッカー協会は現時点で彼との公式な交渉を一切開始していない。これは、この案件が依然として評価の段階にあり、今後数日間でのアーノルドの去就の最終決着を待っている状態であることを意味している。