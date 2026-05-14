レオ・ドリーセンのメッセージが『Voetbalpraat』で驚きを呼ぶ：「実に注目すべきことだ」

イングランドでは、サウサンプトンを巡る「スパイ騒動」が話題だ。プレーオフを前にミドルズブラの練習施設で同クラブスタッフが無断撮影をしていたという。木曜日のESPN『Voetbalpraat』では、こうしたスパイ行為がオランダでも散見されると報じられた。

『フットボールトーク』でこの話題を取り上げた際、テルスターに詳しい解説者レオ・ドリーセンからマルシアーノ・ヴィンクにメッセージが届いた。「スパイ行為は今も続く。今季もテルスターで数人を解雇した。奇妙だが事実だ」

ヴィンクは「今も続いているようだ」と語り、クーバーマンスは「テルスターの戦術はいつも明白だ」と驚いた様子。司会のボウマンは「わざわざのぞき見する必要はないのに」と首を傾げた。

両チームは20日と24日の準決勝で対戦。第1戦は0－0、第2戦は2－1でサウサンプトンが勝ち、ハル・シティとの決勝進出を決めた。決勝は23日に行われる予定だ。

ただし、試合日程は未確定だ。ミドルズブラがEFLに抗議し、サウサンプトンのスタッフが施設で無断撮影したとして摘発されたためだ。

EFLの規定では、招待がない限り試合開始72時間以内の相手練習視察は禁止されている。

木曜日、EFLは独立委員会が5月19日までにサウサンプトンの違反の有無と処分を決定すると発表した。

有罪と認められた場合、決勝出場権はミドルズブラに移る可能性がある。ミドルズブラは結果を待ちつつ通常通り練習を続けている。上訴があれば決勝は延期される。