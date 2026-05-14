レオ・ドリーセンのメッセージが『Voetbalpraat』で驚きを呼ぶ：「奇妙だが事実」

イングランドでは、サウサンプトンを巡る「スパイ騒動」が話題だ。プレーオフを前にミドルズブラの練習施設で同クラブスタッフが無断撮影し、捕まったとされる。オランダでも同様行為はあり、木曜のESPN『Voetbalpraat』で報じられた。

『Voetbalpraat』でこの話題を取り上げた直後、マルシアーノ・ヴィンクはテルスターに詳しいコメンテーター、レオ・ドリーセンからメッセージを受けた。「スパイ行為は今も続く。今シーズン、テルスターでも数人を解雇した。奇妙だが事実だ」

ヴィンクは「今も続いているようだ」と語り、クーバーマンスは「テルスターの戦術はいつも明白だ」と驚いた。司会のボウマンは「わざわざのぞき見する必要がないのに」と首を傾げた。

両チームは週末と火曜日にプレーオフ準決勝を戦い、第1戦は0－0、第2戦は2－1でサウサンプトンが勝ち、5月23日のハル・シティとの決勝進出を決めた。

ただし、試合日程は未確定だ。ミドルズブラがEFLに抗議し、サウサンプトンのスタッフが施設で無断撮影したとして摘発されたためだ。

EFLの規定では、招待がない限り試合開始72時間以内の相手練習視察は禁止されている。

木曜日、EFLは独立委員会が5月19日（火）までにサウサンプトンの違反の有無と処分を決定すると発表した。

有罪と認められた場合、決勝出場権はミドルズブラに移る可能性がある。ミドルズブラは結果を待ちつつ通常通り練習を続けている。上訴があれば決勝は延期される。