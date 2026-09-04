ほんの2年前のことだ。ロベルト・アンドリッヒはドイツのすべてのサッカーファンの目を引いた。当時の監督ユリアン・ナーゲルスマン率いるチームで、自国開催のEUROにおいてやや意外にも全試合で先発出場。ピンクの髪という見た目のインパクトに加え、プレー面では一切妥協のない対人戦の強さで際立っていた。トニ・クロース、イルカイ・ギュンドアンという創造性あふれる選手たちや配球役を支え、DFBチームは準々決勝で後の欧州王者スペインに劇的な形で敗れた。

その後、アンドリッヒは代表で必要とされなくなり、今夏のワールドカップに向けてナーゲルスマンのメンバーにも選ばれなかった。そしてクラブでも見通しは日に日に暗くなっていった。バイヤーは、6位に終わってチャンピオンズリーグ出場を逃した失望の前シーズン後、新監督カルレス・マルティネスがライン川沿いのクラブで指揮を執ることになった。そしてこのスペイン人指揮官は、自分がアンドリッヒを戦力として見ていないことをすぐに明確にした。

8月中旬には彼からキャプテンマークを剥奪し、それをエドモン・タプソバに託した。「現時点では、この中盤のポジションにおいて、彼はまず脇役という立ち位置になる」とマルティネスは語り、こう続けた。「少なくとも彼は今、自分がどういう状況にあるかを分かっている。そうすれば、自分にとって何がベストか、そして我々にとって何がベストかを準備できるからだ」。指揮官の視点で、関係者全員にとって何が最善なのかは、これで誰の目にも明らかだったはずだ。別れである。

アンドリッヒの状況は、かつてバイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカが置かれた状況を思い起こさせる。2024年夏、ゴレツカもまた、監督ヴァンサン・コンパニとその他のクラブ首脳陣からベンチ要員という見通ししか示されず、退団へと向かわせようとされた。

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アンドリッヒの主将解任後、最初に動いたのは妻アリシアだった。夫の降格を当然把握していた彼女は、たった一文を投稿した。それも、カルレス・マルティネスのような監督にも問題なく伝わるよう、ふさわしくスペイン語でこう記したのだ。「カルマが片をつける」。その後、彼女はSNS上でこの件を指していたわけではないと否定したが、そのことでこの話題はむしろさらに大きくなった。

アンドリッヒを巡る話はフランクフルト、ライプツィヒでも具体化せず

ロベルト・アンドリッヒは、おそらく妻と同じくこの新たな脇役の立場を受け入れる気はなく、報道によれば アイントラハト・フランクフルトやRBライプツィヒといったブンデスリーガのクラブが好機を感じ取り、31歳の獲得可能性を探ったという。ただ、先週末を前にこの話が本格化することはなく、エルフェアスベルクとのブンデスリーガ開幕戦前に行われたカルレス・マルティネスの記者会見が新たな話題を提供することになった。

監督は今季におけるアンドリッヒの役割について本人と話したのかと問われると、たどたどしい英語でこう返した。「正直に言って、私は彼と話していない」。脇役という見通しに加え、指揮官との直接的なパイプもない。先週金曜の時点では、すべてがアンドリッヒの早期退団を示していた。

ところがその後、バイヤーのブンデスリーガ開幕戦となったエルフェアスベルク戦が訪れた。この試合でアウェーのチームは、2-3で敗れるまでの過程で開始10分も経たないうちに0-2とリードを許した。すると、アリシア・アンドリッヒによる2度目の反応があった。 kickerの「ペトコフが歴史を作る：エルフェアスベルクにとって初のBLゴール」という投稿に「いいね」を付けたのだが、それは数時間後に取り消された。アンドリッヒは90分間ベンチに座ったまま出場せず、彼を欠いたレバークーゼンは昇格組相手にこの上なくひどい内容だった。そして少なくとも一時的には、その状況を彼の妻は気に入っていたようだ。

ロベルト・アンドリッヒは再びバイヤーに必要とされるのか？

この失望の敗戦が、その直後にレバークーゼン首脳陣がアンドリッヒに対して見せた方針転換の理由だったのかどうかは分からないままだろう。しかし、その可能性は高い。さらに、バイヤーの守備的MFの1人であるエセキエル・パラシオスがプレミアリーグ昇格組イプスウィッチへ去っていた。加えて、中央でプレー可能な候補の1人ケネット・アイヒホルンが長期離脱となり、エクイ・フェルナンデスもエルフェアスベルクで好調だったプレシーズンの流れを継続できなかったことで、ロベルト・アンドリッヒは突如として再び必要とされる存在になった。「彼はここにいる。彼は我々のチームのリーダーだ」と、敗戦後にカルレス・マルティネスは語った。そして「リーダー」という言葉は、突然「脇役」とはまったく違って響いた。

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もっとも、指揮官は自分の「アンドリッヒと話していない」という発言が表現として誤っていたことも明確にした。「そう、私はロベルトと話していないと言った。正しくはこう言うべきだった。エセキエル・パラシオスが去って以降、私はまだ彼と再び話していない、だ」と土曜日に説明した。言葉の上での軌道修正に続き、月曜日には kicker が、ロベルト・アンドリッヒは劇的な方向転換の末にクラブを去らず、バイヤーに残留すると報じた。

アリシア・アンドリッヒの予告通り、しばしば語られる「カルマ」がこの考え直しを促したのかどうかは疑わしい。サッカーでは多くのことが非常に速く変わり得る。そしてロベルト・アンドリッヒは、その次の証明になるかもしれない。ちなみにレオン・ゴレツカは、バイエルンで数カ月ベンチに座った後、2024年晩秋に再び脚光を浴びる存在となった。前シーズンには、FCBで突如として再びレギュラーとなり、その後いまはアストン・ヴィラへ移籍した。ロベルト・アンドリッヒが現在そうであるように、言葉の上ではすでにクラブの外へ追いやられてから2年後のことだった。