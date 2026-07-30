移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏がRadio Marcaで報じたところによると、ゴレツカは自らFCバルセロナに売り込みをかけたという。実現すれば、かつてFCバイエルン・ミュンヘンで非常に成功を収め、2020年にはチャンピオンズリーグ優勝もともに成し遂げたハンジ・フリック監督と再会することになる。

バルサがこのゴレツカ側からの打診にすでに反応したかどうかは、この報道からは明らかになっていない。いずれにせよ、スペイン王者は移籍金を支払う必要はない。というのも、このMFのバイエルンとの契約は6月末で満了しているためだ。現在ゴレツカは、ドイツ代表としてほぼちょうど1カ月前にW杯敗退を喫して以降、古巣VfLボーフムで個人トレーナーとともにコンディションを維持している。

一方で、ゴレツカのバルセロナ入りをめぐる憶測自体は、まったく新しいものではない。 すでに年末年始ごろには、バルサとドイツ代表選手が互いに関心を持っているとの報道が出ていた。しかし1月末、ゴレツカはフリックらとのいかなる接触も否定していた。『Zeit』に対し、「ハンジ・フリックがいるバルセロナに自分から連絡したと報じられているのを読みました。ですが、それはここで今日、否定できます。いいえ、そのようなことは必要ありません。傲慢に聞こえないといいですが」と語っている。

レオン・ゴレツカはバルセロナへ？ バルサにとって中盤は優先事項ではない

それでも、バルサとゴレツカの話がここから具体化する可能性も高くはなさそうだ。カタルーニャ勢の中盤センターの陣容は現在決して万全ではないものの、だ。フェルミン・ロペスは中足骨骨折から、その負傷によってW杯出場を逃した後、いまなお復帰に向けて調整を続けている。そしてフレンキー・デ・ヨングは世界選手権で膝の内側側副靱帯断裂を負い、復帰時期未定の離脱となっている。

それでもMundo Deportivoによれば、バルセロナは新たなセンターミッドフィルダーを獲得する差し迫った必要性を感じていないという。今夏にマルク・カサドが移籍する場合であっても、必ずしも事情は変わらないようだ。下部組織出身の同選手は、約4000万ユーロのオファーがあれば放出される見込みで、実際に有力な関心先も存在するとされている。





Getty Images





少なくとも残る夏の移籍市場で、バルセロナの補強の優先事項は中盤センターではなく、最前線だ。 ロベルト・レヴァンドフスキ退団後、新たなセンターフォワードの獲得が見込まれており、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスが本命とみられている。アルゼンチン代表FW自身もバルサ行きを強く望んでいるようで、スペイン紙『Sport』の最近の報道によれば、現在は夢のクラブへの移籍をどうやって強行できるかまで考えているという。アトレティコに売却の意思はまったくなく、直近ではバルセロナからの1億ユーロのオファーを拒否したとみられている。

ユベントスはレオン・ゴレツカの要求額を高すぎると見ている模様

では、ゴレツカはどうなのか。バイエルン退団が明らかになって以降、同選手にはまず長くイタリア移籍の噂がつきまとっていた。インテルが候補とされ、その後はACミラン移籍に向かっているとも報じられていた。そしてここ数週間で、最終的にはユベントスがゴレツカ獲得の最有力候補として浮上してきたが、31歳の要求する金銭条件はユーベにとって依然として高すぎるようだ。SPOXの提携メディアcalciomercatoによると、ゴレツカは契約時のサインオンボーナスとして1000万ユーロを希望しており、年俸は700万ユーロを求めているという。

新シーズン開幕に間に合う形で新天地を見つけるためにも、ゴレツカには徐々に時間がなくなってきている。欧州以外では、米国にも今後の選択肢があるようで、6月にはThe Athletic がシカゴ・ファイアーの関心を報じていた。