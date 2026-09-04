ほんの2年前のことだ。ロベルト・アンドリッヒはドイツ中のサッカーファンの目を引いた。自国開催のEUROで、当時の監督ユリアン・ナーゲルスマン率いるチームの全試合で、やや意外にも先発に名を連ねたのだ。ピンク色の髪という見た目のインパクトに加え、プレー面では一切妥協のない対人守備の強さで際立っていた。トニ・クロースとイルカイ・ギュンドアンという創造性あふれる選手たち、そしてボールの配球役を支え、DFBチームは後の欧州王者スペインに劇的な形で準々決勝敗退を喫した。









今やアンドリッヒは代表で必要とされる存在ではなくなり、この夏のW杯に向けてもナーゲルスマンのメンバー入りを果たせなかった。クラブでも状況はますます厳しさを増していた。バイヤーは失望の残る前季、6位に終わってチャンピオンズリーグ出場を逃し、その後にカルレス・マルティネスが新監督としてライン川のほとりで指揮を執った。そしてこのスペイン人指揮官は、自身がアンドリッヒを戦力として重視していないことを早々に明確にした。

8月中旬には彼からキャプテンマークを剥奪し、それをエドモン・タプソバに託した。マルティネスは「現状では、彼は中盤のこのポジションでまずは脇役の立場だ」と語り、さらにこう続けた。「少なくとも、これで彼は自分がどういう立場にあるのか分かったはずだ。そうすれば、自分にとって何がベストか、そして我々にとって何がベストかを準備できる」 監督の視点から見て、関係者全員にとって何がベストなのかは、これで誰の目にも明らかだっただろう。つまり、別れだ。

アンドリッヒの状況は、かつてバイエルン・ミュンヘンでレオン・ゴレツカが置かれた立場を思い起こさせる。ゴレツカも2024年夏、ヴァンサン・コンパニ監督とFCB首脳陣からベンチ要員という見通ししか示されず、退団へと向かわせようとされていた。

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アンドリッヒのキャプテン解任後、最初に動いたのは妻のアリシアだった。もちろん夫の降格の知らせを把握していた彼女は、たった一文だけを投稿した。しかも、カルレス・マルティネスのような監督にも問題なく伝わるように、ふさわしくスペイン語でだ。「カルマが片をつける」。その後、彼女はSNSでこの件を指していたわけではないと否定したが、結果的にまさにこの話題はさらに大きくなった。

アンドリッヒを巡る話はフランクフルトとライプツィヒでも具体化せず

ロベルト・アンドリッヒは、この新たな脇役の立場を、おそらく妻と同じく受け入れるつもりはなかった。そのため、アイントラハト・フランクフルトやRBライプツィヒといったブンデスリーガのクラブが好機を感じ取り、31歳の状況を問い合わせたとされる。ただ、先週末までの時点で話が本格化することはなく、エルファースベルクとのブンデスリーガ開幕戦を前にしたカルレス・マルティネスの記者会見が、さらなる話題を提供することになった。

今季の役割についてアンドリッヒと話し合ったのかという質問に対し、指揮官はぎこちない英語でこう返した。「正直に言って、私は彼と話していない」。脇役という見通しに加え、監督との直接的なパイプもない。先週金曜の時点では、すべてがアンドリッヒの早期退団を示しているように見えた。

ところがその後、バイヤーはエルファースベルクでブンデスリーガ開幕戦を迎え、アウェーのチームは2-3で敗れるまでの過程で、開始10分も経たないうちに0-2とリードを許した。そこでアリシア・アンドリッヒの“第2の登場”があった。kickerの「ペトコフが歴史を刻む：エルファースベルクの初ブンデスリーガ得点」という投稿に彼女は「いいね」を付けたのだが、数時間後にそれを取り消した。アンドリッヒ自身は90分間ベンチに座ったままで、彼を欠いたレバークーゼンは昇格組相手に最悪の内容だった。そして少なくとも短い間、その状況を彼の妻は気に入っていたようだ。

ロベルト・アンドリッヒは再びバイヤーに必要とされるのか？

失望の敗戦が、その直後にレバークーゼン首脳陣がアンドリッヒに対して見せた方針転換の理由だったのか。その問いに明確な答えは出ないだろうが、そう考えられる。また、バイヤーの守備的MFの一人だったエセキエル・パラシオスが、プレミアリーグ昇格組イプスウィッチへ移籍していた。さらに中央の候補であるケネット・アイヒホルンが長期離脱となっており、エキ・フェルナンデスもエルファースベルクでは好調だったプレシーズンのパフォーマンスを再現できなかったため、ロベルト・アンドリッヒは突如として再び必要な存在になった。「彼はここにいる。彼は我々のチームのリーダーだ」と、敗戦後にカルレス・マルティネスは語った。そして「リーダー」という言葉は、突如として「脇役」とはまるで違って響いた。

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もっとも指揮官は、自分の「アンドリッヒとは話していない」という発言が表現として誤っていたことも明確にした。「そう、私はロベルトと話していないと言った。正しくはこう言うべきだった。エセキエル・パラシオスが去ってからは、まだ彼とあらためて話していない」と土曜日に説明した。そして言葉の上で後退したあと、月曜日にはkickerが、ロベルト・アンドリッヒは劇的な方針転換の末にクラブを去るのではなく、バイヤーに残留すると報じた。

アリシア・アンドリッヒが予告したように、よく言われる“カルマ”がこの考え直しを促したのかは疑わしい。サッカーでは多くのことが非常に速く変わり得る。そしてロベルト・アンドリッヒが、その次の証明になるかもしれない。ちなみにレオン・ゴレツカは、FCバイエルンで数カ月ベンチを温めたあと、2024年晩秋に再び主役の座へと返り咲いた。前季にはFCBで再びレギュラーとなり、そして今はアストン・ヴィラへ移籍した。ロベルト・アンドリッヒが今まさにそうであるように、すでに言葉の上ではクラブから追い出されていたその2年後のことだった。