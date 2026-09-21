トルコでの船出は失敗だった。ラファエル・レオンは、ガラタサライでの新たな冒険がもっと良いスタートになることを間違いなく願っていたはずだ。だが、元ミランの彼は早くもイスタンブールのクラブのサポーターから標的にされている。ミラン時代とまさに同じように。ポルトガル代表FWは、この夏の移籍市場で約3800万ユーロでセリエAを離れたが、その「いつもの」怠慢さがやり玉に挙がっている。その姿勢は、ディアボロで過ごした7年間にもたびたび見せていたものだ。









低調な数字――現時点でオカン・ブルク監督は彼を4試合で起用しており、内訳はスュペル・リグで3試合、チャンピオンズリーグで1試合。合計230分間プレーし、レオンは2試合で先発、残る2試合は途中出場だったが、まだ一度も違いを見せられていない。ここまでの成績はイエローカード1枚、0ゴール、0アシスト。そして、トルコでも批判されている、もはや慢性的とも言える欠点がある。状況にそぐわないボディーランゲージ、ピッチの激しさに似つかわしくない怠慢さだ。









「サラコ」――トラブゾンスポルに0-4で敗れ、モハメド・サラーがハットトリックを記録した試合で、一部の識者は彼をザハになぞらえた。すでにネット上では、映画『Salako』の楽曲をBGMにした彼の動画も出回っている。1974年のケマル・スナル作品で、この曲は純朴で愚かな人物像を指している。統計上はボールタッチ65回、ロスト21回、シュート4本はいずれも枠外。パス成功は38本中27本、デュエル勝利は11回中6回、ドリブル成功は9回中5回だった」









ミラン時代と同じだ――1試合で21回もボールを失うようでは、心をつかむ名刺代わりにはならない。しかも闘志をむき出しにするのではなく、ピッチを歩いているようでは、サポーターが快く受け止めるはずもない。レオンは長い夏の交渉を経てガラタサライに加入した。トルコのクラブはミランに3800万ユーロに加え、将来の再売却時の20％を支払い、1999年生まれの彼にシーズン当たり手取り1000万ユーロの契約を保証した。ガラタサライは彼を国際的レベルのビッグディールとして迎えたが、最初の数試合は期待に応えるものではなかった。ポルトガル代表に招集されているこのFWは、新天地で決定的な存在になれることを示すためにも、コンディション、信頼、そして継続性を取り戻さなければならない。というのも、トルコのサポーターはすでにうんざりし始めているようだからだ。







