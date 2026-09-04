レオン、ガラタサライで初戦好発進。トレイラのゴールにつながるプレーに絡み、退場も誘発した

ラファエル・レオンにとっては上々の初戦となった。ポルトガル代表FWは、ミランから約4000万ユーロでトルコへ加入したばかりだが、ガラタサライのユニフォームをまとったデビュー戦でさっそく決定的な働きを見せた。チームはイスタンブール・バシャクシェヒルとのダービーを3-2で制している。





試合の流れ － レオンは68分、ロシア人のバトラコフに代わってピッチに入り、出場時間は30分未満だったが、すぐさま勝利に欠かせない存在となった。トレイラのアシストから決めたオシムヘンのゴール、その後オシムヘンは負傷交代、さらに元ローマのショムロドフがPKを決めて1-1となる中、元ミランのレオンは、ヤコブスへのアシストにつながる見事な左足のパスで、トレイラ自身が決めた追加点の場面に絡み、その後はボゾクの退場も誘発した。サンチェスのオウンゴールで2-2となったあと、90分にはガブリエウ・サラが2-3の決勝点を記録。その間にはサンチェスのゴール取り消し、サラのポスト直撃、そして土壇場には同点になり得たカルボウニクのクロスバー直撃もあった。





チャンピオンズリーグとアタテュルク - オカン監督のチームは3勝1分けの勝ち点10で首位。レオンにとって次はチャンピオンズリーグデビューとなり、相手はスポルティング・リスボン。ミラン時代の恩師アモリムの古巣でもある。そして来週はコジャエリスポル戦でアタテュルク初登場を迎える。ミランはすでに過去のものとなっている。