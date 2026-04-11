レヴァンドフスキ、去就を決める正式オファーを受ける

バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは、残留か移籍かを判断するための正式オファーを受けた。

レヴァンドフスキのバルセロナとの契約は来夏満了し、現在はどのクラブともフリーで契約できる。





スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナはレヴァンドフスキに正式な契約延長オファーを提示した。

同紙によると、提示されたのは1年の延長のみで、8月に38歳となる点を踏まえ大幅な減額も含まれる。

本人は月末までに結論を出す方針だ。

代理人のピニ・ザハヴィ氏は今週バルセロナを訪れ、



クラブ代表と会談して詳細を確認した。

この数週間、複数クラブが37歳のストライカーに加入を働きかけている。

レヴァンドフスキは家族と全オファーを精査中。ミランが特に強引に契約成立を迫っており、ユヴェントス、シカゴ・ファイアー、サウジアラビアの複数クラブも興味を示している。

妻と2人の娘とバルセロナで安定した生活を送る彼は、残留を第一希望とするものの、その選択により高額オファーを断る可能性もある。

競争心強いレヴァンドフスキは、クラブが一流ストライカーを主力として獲得することを条件に、カタロニアのチームで控え役を受け入れる用意がある。このポーランド人スターがバルサの将来的なスポーツ戦略を理解したいと考えているのはそのためだ。 問題は金銭面だけではない。



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理由…レヴァンドフスキはバルセロナで評価されていないと感じている。