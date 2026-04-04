レヴァンドフスキ、バルセロナのレジェンドに追いつき、悲しみを吹き飛ばす

ポーランド代表のストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキは、2026年ワールドカップ出場という夢が手の届かないところへ消え去った後、国際舞台での悔しさを晴らすかのように、最高の形で得点感覚を取り戻した。

ポーランド代表はワールドカップ予選の欧州プレーオフ決勝に進出し、アウェーでスウェーデンと対戦した。互角の激闘の末、アーセナルのスター、ヴィクトル・ギョキレスが試合終了間際に決勝ゴールを決め、スウェーデンが3-2で勝利し、出場権を手にした。

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一方、レヴァンドフスキの今夜の役割は一変し、彼が「キラー」の役割を担った。87分の決勝ゴールでアトレティコ・マドリードの粘りを打ち破り、バルサは2-1で勝利。2位のレアル・マドリードとの勝ち点差を7に広げた。

このゴールにより、ポーランド人FWの通算得点はバルセロナで117ゴールとなり、スペインサッカー専門アカウント「ミスター・シップ」の統計によると、バルセロナでのブルガリアのレジェンド、クリスト・ストイチェフの記録に並んだ。

同情報源によると、レヴァンドフスキはストイチェフと共に、カタルーニャのクラブの歴代得点ランキングで14位にランクインしている。

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しかし、レヴァンドフスキはわずか185試合でこの得点数を達成しており、一方、元ブルガリア代表のスターは255試合を要していた。

この差は、37歳のベテランポーランド人選手の並外れた得点能力を反映している。彼はハンス・フリック監督の下で、特にシーズン終盤の重要な試合において高いパフォーマンスを維持しており、これがバルセロナにおける彼の将来に対する見方を変える可能性もある。

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