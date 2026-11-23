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ロベルト・レヴァンドフスキを擁するシカゴ・ファイアーは、MLSカップ・プレーオフ1回戦の3試合シリーズ初戦でシャーロットFCに1-2で敗れ、大きな痛手を負った。

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シカゴ・ファイアーはボールを保持しながらも、後半開始から間もない時間帯にリエル・アバダに先制点を許した。それでも68分、ポーランド代表ストライカーが同点ゴールを決めた。

ホームチームはPK戦に備えてGKを交代させたが、アウェイチームが後半アディショナルタイムにPKを獲得した。

90+4分、シカゴ・ファイアーのグレッグ・バーハルター監督は、PK戦でのセーブに長けているとして、正GKクリス・ブレイディに代えて控えGKジョシュ・コーエンを投入する決断を下した。

しかし、控えGKの投入からわずか数分後、試合は一変する。90+7分、ペナルティエリア内でボールがシカゴのDFジャック・エリオットの手に当たったのだ。

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VARによる確認の結果、主審はシャーロットにPKを与え、キッカーにはペップ・ビエルが立った。

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コーエンは見事なセーブでこのPKを阻止したものの、最後まで運は味方しなかった。こぼれ球が再びペップの前に転がり、90+12分にこれを押し込まれ、シャーロットが2-1で劇的な勝利を収めた。

両チームは次の土曜日、シャーロットの本拠地「バンク・オブ・アメリカ」スタジアムで、シリーズ第2戦を戦う予定となっている。

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メッシも同じ苦杯をなめる

インテル・マイアミは、MLSプレーオフの初戦でホームにコロンバス・クルーを迎えたが、0-3で敗れて大きな痛手を負った。波乱に満ちた一戦となり、アルゼンチン代表のスター、リオネル・メッシとチームメイトたちは、タイトル防衛の行方を左右しかねない第2戦を前に、大きなプレッシャーにさらされることになった。

前回大会を制し、大きな野心を抱いて今大会に臨んだインテル・マイアミにとって、この敗戦は単なる一時のつまずきではない。極めて重要なタイミングでの黒星であり、「3試合制(2勝先取)」で行われるプレーオフにおいて、過去にチームを取り巻いていた不安を改めて思い起こさせるものとなった。

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なぜインテル・マイアミは3点差を取り返す必要がないのか

厳しい結果ではあるものの、インテル・マイアミは第2戦で4点差の勝利を収める必要はない。スコアに関係なく勝利さえすれば、コロンバス・クルーと勝利数で並ぶことができ、両チームが1勝ずつを挙げた場合は、決着をつける第3戦が行われることになる。

これは、2026年シーズンのMLSプレーオフ1回戦が、ホーム&アウェイの2試合合計スコアではなく、3試合制(2勝先取)のシリーズで争われるためだ。

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この方式では、先に2勝したチームが勝ち上がる。また、各試合に引き分けはなく、90分を終えて同点の場合は延長戦を行わず、直ちにPK戦で決着がつけられる。

したがって、インテル・マイアミはこの敗戦でまだ敗退が決まったわけではない。ただし、11月27日にオハイオ州のコロンバスの本拠地で行われる第2戦で、アウェイでの勝利が求められることになり、より厳しい立場に追い込まれた。

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メッシらが勝利を収めれば、両チームの勝利数が並び、発表されている日程に従って12月1日または2日にインテル・マイアミのホームで決着をつける第3戦が行われる。

一方、再び敗れれば早々に大会から姿を消すことになり、タイトル防衛の機会を失うことになる。