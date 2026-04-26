「レヴァンドフスキは退団か、ラッシュフォードは様子見。バルサは1億2000万ユーロのFWを狙う」

FCバルセロナでは、来シーズンのストライカーのポジションを巡って大きな動きがある。今シーズンはロベルト・レヴァンドフスキ、マーカス・ラッシュフォード、フェラン・トーレスがその役割を担っているが、BBCはポーランド人選手とイギリス人選手の将来についてさらなる情報を得ている。

レンタル中のラッシュフォードは残留を希望。買い取りオプションを行使すれば来季から正式加入となる。

ただ、バルセロナは新ストライカー2人の獲得を優先するため、ラッシュフォードの完全移籍は難しいとの噂も。3000万ユーロの買い取りオプションは他へ回すべきだという声も内部にあるという。

ただ、代理人は「交渉には噂がつきもの」と冷静だ。確定しているのは、バルサが買い取りオプションを行使した場合、ラッシュフォードが年俸削減を受け入れる必要がある点だけだ。

一方、レヴァンドフスキは契約満了が迫り、バルサ残留は困難。クラブは長期契約を望んだが、条件が合わず合意に至らなかった。

バルセロナは減俸と役割縮小を提示したが、彼は野心を維持。ユヴェントスやACミランが関心を示している。

BBCによると、フリアン・アルバレスは最優先の獲得候補だ。移籍金は1億2000万ユーロ以上と見込まれ、獲得は容易ではない。もう1人のストライカーには、ボールを持たない状況でも積極的に動き、高い強度でプレスをかけ、ショートパスで連係できるダイナミックさが求められる。