レヴァンドフスキの後継者となるか？…ホッフェンハイムのFWが6枚のプライベート写真でバルセロナを魅了

ロベルト・レヴァンドフスキは1ヶ月以上前、バルセロナとの契約延長を拒否し、同クラブでのキャリアに幕を閉じた。このため、スポーツ部門は今夏の移籍市場で得点力のあるストライカーの獲得が急務だ。

最有力候補はアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスだが、契約状況と移籍金の大きさから交渉は複雑だ。

そんな中、ヴィスニク・アスラニが月曜日、自身のSNSにバルセロナのユニフォームを着た幼少期の写真を数枚投稿し、注目を集めた。

『マルカ』紙によると、ホッフェンハイムでプレーする23歳のコソボ人FWは、バルサへの想いを隠さず、今回は「バルサへのメッセージ」と受け取られる投稿を行った。

投稿には、幼少期にバルセロナユニフォームを着た写真3枚と、現在黒ずくめの服装で同じ場面を再現した写真3枚が添えられていた。アスラニは「同じ場所、違う時代」とコメントした。

撮影場所はドイツの「シュポルト・プラッツ・ホーエンショーンハウゼン」スタジアムだ。

しかし移籍市場の現実は異なる。彼の将来はボルシア・ドルトムントに近いとの見方が強く、同クラブが次の移籍先となる可能性もある。

一方、バルセロナはレヴァンドフスキの退団後、新プロジェクトを牽引するストライカーを探し続けている。







