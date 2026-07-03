ロベルト・レヴァンドフスキの妻アンナは、夫のシカゴ・ファイア移籍に不満を示した。

バルセロナとの契約は今夏で満了し、フリーエージェントとなったレヴァンドフスキはMLS移籍を決断。しかし妻は別の道を望んでいた。

彼女はインスタグラムにこう綴った。「何を書こうかずっと考えていた。笑顔の写真を投稿し『新しい章が始まる』と装うこともできた。でも、そうではない。正直に言いたい。私たちにはシカゴへの引っ越しという大きな変化が待っている」。

本来ならワクワクした気持ちを書くべきですが、今日はただ一つ。私はとても怖いです。ここ数週間は感情のジェットコースターでした。 バルセロナは私の「家」でした。心から愛した安らぎの場所をまた離れるのかと思うと、恐怖でいっぱいだと語ります。

どの母親も同じように、私も大きなストレスを感じています。娘たちの気持ちや新しい学校、未知の世界で彼女たちがやっていけるのかが心配です。アスリートのパートナーとして生きることは、華やかさだけではありません。家族としての難しい妥協も伴うのです」と彼女は続ける。

「ロバートのキャリアは私たちに新たな挑戦を突きつけています。私は彼を全面的に支持し、心から応援しています。だって私たちはチームですから。でも、女性として不安を感じる権利はあります。圧倒される気持ちになる権利もあります。そして今日、私はそれを隠そうとは思いません」と、彼女はメッセージを締めくくった。