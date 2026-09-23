元ミランのティジャニ・ラインデルスが率直に語った。現在はサウジアラビアのアル・カーディシーヤでプレーするこのMFは、オランダのチャンネルSBS6でマンチェスター・シティを離れた決断について言及し、「キャリアを終えた後は、もう働く必要のない状態でいたい」と話した。2025年夏にミランからシティへ移籍したオランダ代表は、その後サウジリーグのクラブと契約を結んだ。





年俸2000万ユーロ - インタビューで元ミランの選手は、自身の哲学を包み隠さず説明した。「お金は重要な役割を果たした。キャリア後はもう働きたくない。シティの後でもそうする必要はなかったはずだけど、今は自分の家族の次の世代も助けることができる。嘘をつく必要はない。たぶん大半の人はすでにそう思っていただろう。自分が稼ぐお金で孫たちが暮らせるなら、なぜそうしないんだ？」オランダ人MFは5年契約を結び、年俸は2000万ユーロとなっている。





「復帰の可能性は否定しない」 - 28歳のラインデルスは、将来的なヨーロッパ復帰の可能性を閉ざしてはいないが、自身の決断を擁護している。「誰だって道徳的に上の立場から『自分なら絶対にそんなことはしない』と言うことはできる。でも、ほとんどの人はそれを受け入れると私はほぼ確信している」



