レインデルス「オランダの人たちはそれを快く思わないだろうが、私はそう見ている」

タイジャニ・ラインデルスが『アルヘメーン・ダフブラット』の取材で、マンチェスター・シティからサウジアラビアへの移籍について語った。スフート・モソウは、その国における女性の立場についても彼に質問している。

この夏、28歳のラインデルスは5000万ユーロでマンチェスター・シティからアル・カーディシーヤへ移籍した。サウジアラビアではシーズンの滑り出しも非常に好調だ。

このMFはここまでクラブの公式戦6試合で、すでに3得点を記録している。アル・カーディシーヤはサウジ・プロリーグ7試合を終えて勝ち点16の4位につけている。

ラインデルスは自身の言葉によればサウジアラビアでの生活に満足しているものの、そこで永遠にプレーし続けるつもりはないという。「この先、ヨーロッパのピッチでもまた素晴らしい年月を過ごしたいという ambition はある」

ズヴォレ生まれのラインデルスは以前にも、アル・カーディシーヤ行きの決断が主に金銭面によるものだったと認めていた。「孫たちの将来までしっかり支えられる。そのチャンスを逃したくなかった」と、彼はADに対してあらためて語った。「きれいごとを言うことはできるけど、この金額を前に『ノー』とは言えない」

モソウはまた、サウジ・プロリーグのレベルについてもラインデルスに尋ねた。「エールディビジより上。セリエAよりは少し下。オランダの人たちは気に入らないだろうけど、僕はそう見ている」

その後、モソウはサウジアラビアにおける女性の立場について質問した。アムネスティ・インターナショナルによれば、サウジアラビアでは女性と少女が今なお根深い差別や、法律上の男性への従属に直面しているという。

「もちろん、僕に全体を見渡すことはできないけど、個人的には女性に何の発言権もないとはあまり感じていない」と、ラインデルスは答え始めた。「僕たちはとても静かなコンパウンドに住んでいるので、それは付け加えておかないといけない。そこは多くの外国人居住者やサッカー選手も住んでいて、比較的西洋的なんだ。僕は、サウジアラビアの女性にはかなり発言権があると感じている。もちろん、すべてを見渡せるわけではないけど、僕たち自身はポジティブな印象を持っている」と締めくくった。