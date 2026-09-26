レインデルス「オランダの人々には気に入られないだろうが、私はそう見ている」

ティジャニ・ラインデルスが『アルヘメーン・ダフブラット』の取材で、マンチェスター・シティからサウジアラビアへの移籍について語った。スフート・モソウは、その国における女性の立場についても彼に質問している。

この夏、28歳のラインデルスは5000万ユーロでマンチェスター・シティからアル・カーディシーヤへ移籍した。サウジアラビアでは、シーズンのスタートを非常に良い形で切っている。

このMFはここまで、クラブでの公式戦6試合ですでに3得点を記録している。アル・カーディシーヤはサウジ・プロリーグ7試合を終えて勝ち点16で4位につけている。

ラインデルスは自身の言葉によれば現地での生活を楽しんでいるものの、サウジアラビアでずっとプレーし続けるつもりはないという。「この先、ヨーロッパのピッチでもまだ素晴らしい数年を過ごしたいという ambition がある」

ズヴォレ生まれのラインデルスは以前、アル・カーディシーヤ行きの決断は主に金銭面が動機だったと認めていた。「孫たちまでしっかりした生活を送れるようにできる。そのチャンスを逃したくなかった」と、彼はADに対してあらためて語った。「高潔なふりをすることはできる。でも、こういう金額を前にして『ノー』とは言えない」

モソウはまた、サウジ・プロリーグのレベルについてもラインデルスに尋ねた。「エールディヴィジより上。セリエAよりは少し下。オランダの人たちはそれを気に入らないだろうけど、自分にはそう見えている」

その後、モソウはサウジアラビアにおける女性の立場について質問した。アムネスティ・インターナショナルによれば、サウジアラビアの女性や少女はいまなお根深い差別や、法律上の男性への従属に直面しているという。

「もちろん、全体像を把握できているわけではない。でも個人的には、女性に発言権がないと感じることはほとんどない」と、ラインデルスは回答を切り出した。「僕たちはとても静かなコンパウンドに住んでいる。それは付け加えておかないといけない。そこは外国人駐在員やサッカー選手も多く住んでいて、比較的西洋的なんだ。サウジアラビアでは、女性にもかなり発言権があるように感じている。もちろん、すべてを見渡せているわけではないけど、僕たち自身はポジティブな印象を持っている」と締めくくった。