マンチェスター・シティがモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディ（18）の獲得に本腰を入れている。2026年W杯での活躍で注目度急上昇中のリール所属の若手だ。

英メディア「ザ・アスレティック」は、シティが前回W杯で「アトラスのライオンズ」の一員として活躍し、欧州強豪が注目する18歳獲得に全力を尽くしていると伝えた。

ブアディが脚光を浴びる

アメリカ、カナダ、メキシコ共催の2026年W杯でモロッコ代表として出場し、準々決勝でフランスに敗れたものの、その活躍で注目を集めた。

高い技術力を示し、今夏注目の若手の一人となった。

リールは移籍金1億ユーロを要求

リールは移籍金を約1億ユーロに設定し、多くのクラブにとって巨額とされている。

ブアディの契約は2029年夏まで残っており、リールは交渉で有利に立っている。

直近のワールドカップでの活躍を受け、同クラブは簡単には放さない構えだ。

シティが獲得を計画

同筋によると、シティは彼の獲得を真剣に検討しており、来季もリールへレンタルせず、すぐにトップチームに組み込む方針だ。

これは、コーチ陣が彼の能力を高く評価し、即戦力になると判断したためだ。

中盤補強はシティの最優先事項だ。

今夏の移籍市場では、中盤の補強がクラブの最優先課題だ。

今夏はベルナルド・シルバが退団し、中盤に大きな穴が開いた。

ティガニ・レンダースとニコ・ゴンサレスも加入後期待通りの活躍を見せておらず、補強の必要性を強めている。

さらに、中盤の要であるスペイン代表ロドリの契約は来季限りで、去就が不透明なため補強は急務だ。

すでに今夏、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン（移籍金約1億1600万ポンド）を獲得し、中盤再構築への強い意志を示している。