レイオ・バジェカーノ、AEKアテネに圧勝し、カンファレンスリーグ準決勝進出に王手

ラヨ・バジェカーノはホームで行われたカンファレンスリーグ準々決勝でAEKアテネを3-0と下し、準決勝進出に王手をかけた。第2戦は来週木曜21:00、アテネで行われる。 この2試合の勝者は準決勝でFSVマインツ05対RCストラスブールの勝者と対戦する。

ラヨはリーグ5位でプレーオフ免除、ラウンド32でサムスンスポルを合計3－2で下した。AEKもリーグ3位で免除され、ラウンド32でNKチェレを合計4－2で破った。 ラウンド16ではNKチェリェを2試合合計4-2で破った。

ラヨはホームで理想的なスタートを切った。開始2分でアルバロ・ガルシアの折り返しをイリアス・アホマチが押し込み1-0。

その直前にルカ・ヨヴィッチのシュートを好ブロックしたフロリアン・ルジュヌは20分、アホマチのシュートをヒールでコースを変えポストの内側を叩いたが、オフサイドで取り消された。

AEKもチャンスを作った。バルナバス・ヴァルガのヘディングはGKアウグスト・バタラが好守でポストに弾き、アブバカリ・コイタは1対1の場面で滑ってシュートを外し、さらにペップ・チャバリアにブロックされた。

前半終了間際には、アコマチのパスからウナイ・ロペスが追加点。2－0でラヨが折り返した。

後半は動きが少ない展開だった。それでも1点が入った。フィリペ・レルヴァスがハンドを犯し、VAR判定でPKが与えられた。このPKをイシ・パラソンが決めて3-0となった。AEKは来週、巻き返しが求められる。