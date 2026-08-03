レアンドロ・パレデスが、またしても最悪の一面を見せた。ニューウェルズ・オールドボーイズ対ボカ・ジュニアーズの一戦で、このたびも話題のアルゼンチン人MFは常軌を逸した行為の末に小競り合いを引き起こした。

それは、カタール・ワールドカップ準々決勝の再現のようだった。当時パレデスはオランダ対アルゼンチンで、笛が鳴った後にボールをオランダ代表のベンチへ強烈に蹴り込み、激しい小競り合いを招いていた。

日曜夜も再び問題が起きた。笛が鳴った後、パレデスはまたしてもボールを相手に向かって強く蹴りつけ、ニューウェルズの選手たちを大いにいら立たせた。複数の相手選手が怒りをあらわにして彼に詰め寄った。

一時は大きな衝突に発展しそうだったが、ボカのチームメートたちが素早くパレデスをその場から引き離し、さらなる事態の悪化を防いだ。主審はこのアルゼンチン人にイエローカードを提示するにとどめた。

試合自体は最終的に2-2で終了したが、試合後に最も話題となったのはやはりパレデスの行為だった。SNS上では、このMFに対する批判が相次ぎ、またしても感情をコントロールできていないようだとの声が広がった。

パレデスは前回のワールドカップでも最も話題を集めた選手の一人であり、その評判を当面振り払えそうにない。敗れたワールドカップ決勝後には、スペインのエリック・ガルシアとガビとも衝突し、2人を手荒く地面に倒した。

その不適切な振る舞いにより、当時のパレデスはすでにFIFAの公式調査の対象となっていた。さらに、複数の『assault』（暴力的行為）でも訴えられた。これによってパレデスにどのような処分が科されるのか、現時点では不明のままだ。