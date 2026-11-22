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アルゼンチン人MFがインタビュー中に体調を崩すも、その後、無事を伝えた。

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熱狂的な祝賀ムードが一転、心配に包まれた。18年間待ち望んだ国際大会のタイトルに歓喜した後、強い不安が広がるという忘れられない夜となった。元ローマ、ユヴェントスのアルゼンチン人MFレアンドロ・パレデスが失神した。場所はコロンビア・バランキージャのエスタディオ・メトロポリターノ・ロベルト・メレンデス。同選手が所属するボカ・ジュニアーズは、アトレチコ・ミネイロを2-0で破り、コパ・スダメリカーナを制した。

何が起きたのか 1994年生まれのパレデスは58分、ボカのサポーターが名前を連呼してスタンディングオベーションを送る中、トマス・ベルモンテと交代してピッチを後にした。気温が35度を超えるコロンビアの厳しい暑さと、それに伴う脱水によって血圧が低下したためだった。

広がった不安 それでも試合終了の笛が鳴ると、パレデスはキャプテンとしてトロフィーを掲げる力を振り絞り、歴史的な偉業を祝って家族とともにピッチで涙を流した。しかし、その直後、祝賀ムードは不安へと変わった。明らかに疲れ、感情が高ぶった様子でDsportsのインタビューに応じたパレデスは、優勝への感謝を述べ始めたが、横を向くと生放送中に突然その場に倒れ込んだ。中継映像はすぐにピッチへ切り替わり、医療スタッフが速やかに駆けつけた。

無事を確認 幸い、数分で心配は収まった。パレデスはすぐに回復したものの、念のため検査を受けるべくバランキージャのクリニックへ搬送され、チームのアルゼンチン帰国は数時間遅れた。ボカのロドルフォ・「バスコ」・アルアバレーナ監督は記者会見で、当時の状況を説明した。「前半終了時にはすでにめまいと体力の低下を感じ始めていた。ハーフタイムには回復したように見えたが、後半開始から10分後には横方向の動きに苦労し、正直に交代を申し出た。ピッチ上では一流選手であるだけでなく、周囲の力を最大限に引き出す、良い影響を与えるリーダーだ」

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SNSへの投稿 最後にファンの不安を払拭したのはパレデス自身だった。クリニックから、まだボカのユニフォームを着たままの写真をSNSに投稿。ファンを安心させるため、ユーモアを交えてこう記した。「僕は大丈夫。今日も、これからも、ボカ万歳。メッセージをくれたみんな、ありがとう。あれだけぐるぐる回ったせいで、ちょっとめまいがしただけだよ！」