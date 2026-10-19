レアル・マドリードの公式テレビ局が、セビージャへの批判をさらに強めた。4-1でマドリードが勝利した両チームの対戦における審判判定について、アンダルシアのクラブが抗議したことへの反論であり、審判のケースへの対応で二重基準を用いていると相手を非難し、その不満は試合結果から目をそらすことを狙ったものだと主張した。

レアル・マドリードTVは、過去の試合でバルセロナのロドリが犯したとされる肘打ちの場面を取り上げ、これが処罰されなかったことを指摘。レアル・マドリード戦では審判に抗議するのに、バルセロナの試合に関しては同じ姿勢を見せないのはなぜかと疑問を投げかけた。

同局の解説者たちは「セビージャはロドリの肘について文句を言わなかった。なぜセビージャはバルセロナの日には抗議せず、良いパフォーマンスを見せたときには黙っているのか」と述べ、試合の分析における差が疑問を呼ぶとし、アンダルシアのクラブは彼らの表現によれば、レアル・マドリード相手に奪われた4ゴールから注目をそらそうとしていると付け加えた。

レアル・マドリードTVがテバスを検閲行為で非難

同局の攻撃はセビージャにとどまらず、リーガ・エスパニョーラ会長のハビエル・テバスにまで及んだ。試合中にサンティアゴ・ベルナベウで起きたテバスへの抗議の映像に検閲を課したと非難したのだ。

レアル・マドリードTVの解説者たちは、放送中にテバスへの抗議の横断幕がファンに映されなかったと述べ、リーグ会長が映し出される映像の選択に介入し、解説者が何を言えるかについて指示を出していると、彼らの言葉で主張した。

さらに、スタジアム内での抗議は彼らの見解では試合の一部の出来事よりも重要だったと付け加え、リーグ機構が競技に混乱をもたらしていると非難。レアル・マドリードとリーガ運営側の対立がまた一段と激化した形となった。

「バルセロナとテバスと汚いネグレイラのリーグ」

同局は攻撃を続け、レアル・マドリードに害を与えようとする動きがあるとの見方を示し、レアル・ベティス対バルセロナの試合における審判論争と称するものを引き合いに出した。その上で、レアル・マドリードに向けられた批判をネグレイラ事件とテバスとの対立に結びつけた。

同局の解説者たちは、レアル・マドリードはセビージャ相手に強い試合を見せたが、彼らの意見では議論はチームのパフォーマンスと試合結果に焦点を当てる代わりに別の問題へと向かったと述べ、特定の勢力が試合についての話の筋を変えようとしていると付け加えた。

また同局はレアル・マドリードに与えられたPKについても取り上げ、一部の批判者は試合のその他の出来事について語るのを避けるために論争を呼ぶケースに集中していると皮肉を込めて指摘。その上で、同局の見立てによればその前にアルダ・ギュレルに対するファウルがあったと強調した。