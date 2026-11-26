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レアル・マドリーは今季のチャンピオンズリーグで、競技面でも経営面でも非常に好調な結果を残している。

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伝えているのは『マルカ』紙だ。同紙によれば、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで首位に立つレアル・マドリーの好調ぶりはクラブの収支にもはっきりと表れており、現在、最も多くの収入を得ているクラブのトップに立っている。

しかし、今後の3試合で懸かっているのは、上位8位以内に入ってラウンド16へストレートインすることだけではない。財政面でも、それに劣らず重要な意味を持つ。

レアル・マドリーはすでに、少なくともプレーオフ進出を確定させている。しかし、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ監督が明言しているように、クラブの目標はラウンド16への直接進出だ。2月中旬に行われるノックアウト方式の一戦が、ラ・リーガ優勝争いをはじめとする他の目標の追求と重なる事態を避けたい考えである。

勝ち点を15に伸ばしたことで、レアル・マドリーは25位以下のチームに追いつかれることはなくなった。

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収入面では、レアル・マドリーは今大会ですでに2900万ユーロ以上を稼いでいる。そのうち1862万ユーロは欧州サッカー連盟（UEFA）が出場に対して支払う固定の報酬で、1050万ユーロはチームの成績によるものだ。

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UEFAは1勝ごとに210万ユーロのボーナスを支給している。この金額は2024-2025シーズンの大会フォーマット変更前より減少したものの、すでに1050万ユーロがレアル・マドリーの金庫に入っている。

全勝を続けているクラブはほかになく、先週水曜日にパリ・サンジェルマンがローマと引き分けたことで、この偉業はレアル・マドリーだけのものとなった。

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それでも、チャンピオンズリーグの第1ステージには、フロレンティーノ・ペレス会長率いるクラブにさらなる収入をもたらす余地が残されている。

レアル・マドリーはラウンド16へのストレートインで、さらに1100万ユーロを手にすることができる。その達成まではあと1勝で、残りはアーセナル、LASK、シャフタールとの3試合だ。

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この目標の達成は十分に可能とみられる。また、上位8位以内に入れば、追加で200万ユーロのボーナスも得られる。

一方、UEFAがリーグフェーズの首位チームに用意する990万ユーロのボーナスを獲得するのは、より難しそうだ。

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このボーナスは最終順位に応じて段階的に減額され、36位でフェーズを終えたチームには最低額の27万5000ユーロが支払われる。

さらに、レアル・マドリーは残り3試合に全勝すれば、最大630万ユーロの収入を得ることができる。1勝あたりのボーナスは210万ユーロで、引き分けの場合は70万ユーロに減る。

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要するに、レアル・マドリーがチャンピオンズリーグの今後3節で争うボーナスの総額は3120万ユーロにのぼる。これは、クラブがすでに獲得した2910万ユーロをわずかに上回る額だ。

しかも、これには大会終了後に初めて金額が確定するその他の追加収入は含まれていない。

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その追加収入のうち最も大きいのが、いわゆる「バリューピラー」だ。これは従来のテレビ放映権収入の分配制度に代わって導入された概念で、過去5年および10年における各クラブの歴代ランキングと、そのクラブの放映権市場の規模が考慮される。

レアル・マドリーはこの項目で最も多くの資金を受け取るクラブの一つで、その取り分は約4000万ユーロにのぼり、シーズン中に分割で支払われる。

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その他の成績に応じたボーナスについては、準々決勝進出で1250万ユーロ、準決勝進出で1500万ユーロが支給される。

決勝では、準優勝チームが最低でも1850万ユーロを受け取り、優勝チームのボーナスは2500万ユーロに増える。