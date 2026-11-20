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レアル・マドリーは16歳の逸材JJ・ガブリエルをサンティアゴ・ベルナベウに迎え入れる準備を進めており、若手市場での大型補強成立が近づいている。ガブリエルはすでにマンチェスター・ユナイテッドに別れを告げたが、正式にレアル・マドリーの白いユニフォームに袖を通すには、最後の事務手続きが残っている。

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レアル・マドリーに残る最後のハードル

ガブリエルの将来を巡る長期にわたる動きは、 同選手がマンチェスターからマドリードへ移る準備を進める中 、決着に近づいている。選手とスペインの名門クラブの間では条件面で完全に合意しているものの、サッカーの国際統括団体であるFIFAが必要な承認を出すまでは、移籍を正式に登録できない。これは18歳未満の選手が関わるすべての国際移籍において、標準的かつ不可欠な手続きだ。

レアル・マドリーはこの移籍を慎重に進め、未成年選手の移籍に関する統括団体の厳格な規定によって問題が生じないよう、 すべての法的要件が満たされていることを確認した 。クラブは最終承認を得る上で問題はないと確信している。ガブリエルもスペインでの新生活に向けてすでに大きな一歩を踏み出しており、最近はクラブのバルデベバスの施設を訪問。まもなく日々を共にするスタッフやチームメートと顔を合わせた。また、プレミアリーグの名門クラブに向けたメッセージで、オールド・トラッフォードを去ることをすでに認めている。『AS』が引用したSNSへの投稿で、ガブリエルは「さようなら、そしてありがとう、マン・ユナイテッド」と記した。

練習予定と契約の詳細

両者の契約期間は3年となる予定だ。これは現行のサッカー規定でユース選手に認められる最長期間に当たる。書類手続きがすべて完了し、登録期間が始まるまでは公式戦に出場できないが、ガブリエルはすでにスペインの首都でコンディション維持に取り組み始めている。現在はマドリードの北に位置するボアディージャ・デル・モンテで練習し、スペインでのプレーに備えている。

レアル・マドリーはガブリエルを長期的な投資と捉え、名高いアカデミーでの成長に向けて明確な道筋を描いている。当初はユースチームで活動し、クラブ特有の戦術的な要求や文化に適応させる計画だ。その加入が注目を集める中、才能をピッチ上のパフォーマンスとしてどう発揮するか、クラブとスペインサッカー界の関係者の双方から大きな期待が寄せられている。

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カスティージャからトップチームへの道

登録が完了し、1月にプリメーラ・フェデラシオンの移籍市場が正式に開けば、ガブリエルはレアル・マドリー・カスティージャでデビューできるようになる。レジェンドのラウールが率いるリザーブチームでのプレーは、ユース年代とトップチームをつなぐ重要な段階となる。この間の成長はトップチームのコーチングスタッフが注意深く見守り、より高いレベルでプレーする準備が整っているかを評価する。

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今回の獲得は、市場価値が急騰する前に世界の有望な10代の選手を獲得するという、レアル・マドリーの継続的な戦略を示している。ユナイテッドの育成組織で高く評価されていたガブリエルを、他クラブとの競争を制して確保した。今後の焦点はその成長と、近年サンティアゴ・ベルナベウでトップチームに食い込んだほかのアカデミー出身者と同じように成功できるかに移る。

スペインサッカーでの新たな章

ユナイテッドにとってガブリエルほどの才能を失うのは痛手だ。一方、選手にとっては、欧州王者からの誘いが抗いがたいものだった。ガブリエルの加入は、キャリアの成長を加速させるため、国外に機会を求めるイングランドで育成された若手選手のより大きな潮流の一部でもある。マドリードでの歩みを始めるガブリエルには、技術面が重視されるスペインのリーグが、そのプレースタイルに合うとみられている。

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関係者全員がチューリヒからの最終承認を待つ今、ガブリエルの正式なお披露目を阻むのは事務手続きだけだ。そのハードルを越えれば、焦点はクラブの経営陣から練習場へと移る。