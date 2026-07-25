レアル・マドリー、今夏の“夢の補強候補”と個人合意に到達

『MARCA』のマッテオ・モレット記者が土曜夜に伝えたところによると、ロドリはレアル・マドリーと個人合意に達したという。あとはスペインの強豪クラブがマンチェスター・シティと合意に至るのを待つ状況だ。

ロドリとマンチェスター・シティの契約は来夏までとなっている。そのため、現在の移籍期間は、イングランドのクラブが彼の移籍金を得られる最後の機会の一つとなっている。

もっとも、30歳のMFが最終的に契約延長を決断する可能性は残されている。『The Athletic』によれば、マンチェスター・シティはその件について同選手と話し合っていたものの、合意には至らない見通しだ。

スペイン代表の主力は、すでにレアル・マドリーと合意に達しており、同クラブは現在マンチェスター・シティとの交渉をスタートさせている。

ロドリは以前、スペインでビジャレアルとアトレティコ・マドリーでプレーしていた。守備的MFの同選手は2019年にマンチェスター・シティへ移籍し、同クラブで昨季はEFLカップとFAカップを制した。

司令塔のロドリは先週日曜日、ワールドカップのトロフィーを手にしていた。スペインは決勝でアルゼンチンを1-0で下し、世界王者に輝いた。さらにその決勝後、ロドリは大会最優秀選手にも選ばれている。

なお、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は金曜日、ロドリが背中の負傷のため手術を受ける必要があることを認めた。そのため、新シーズン序盤を欠場することになる。