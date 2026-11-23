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ジョゼ・モウリーニョ監督は、ニコ・パスを巡る移籍市場の質問をかわした。コモのアルゼンチン人攻撃的MFの将来について問われた。レアル・マドリーは8000万ユーロでの買い戻し権を持ち、今季終了後に行使できる。ポルトガル人指揮官はチャンピオンズリーグのPSVアイントホーフェンとのホームゲームを翌日に控えた記者会見で、こう語った。「ニコ・パス？ 私のチームでプレーしていない」

「ケガ人が多いのは試合が多すぎるから？ 大金を稼ぐにはリスクも負わなければならない。それが人生だ。選手たちが試合数の多さを理由にストライキをしたいのなら、給与を半分にすることを受け入れてもいいはずだ……ルイス・エンリケは記者会見で話さずに済むなら、自分の給与を20％減らすだろうか？ ルイスのことは尊敬しているが、私は彼とは考えが違う。私の給与には手をつけないでくれ」

「ヴィニシウスは本来のレベルに戻る。30歳に近づくと、少し意欲を失い、理想的なコンディションを維持できなくなる選手もいる。だが、彼はまだ若い。彼がとても若い頃にここへ来て、すべてを勝ち取ったことを人々は忘れている。誰に対しても共感を示す、いい青年だ。ビジャレアル戦では試合の流れを変えたが、その後ゴールを取り消され、退場処分を受けた。おそらくあの出場停止が彼の成長を止めたのだろう」

「ビジャレアルのMFサンティ・コメサーニャがバルセロナに敗れた後に語ったこと？ 彼は記憶力が悪い。彼らとの試合では私たちのゴールが取り消され、ヴィニシウスが退場になった。何を言おうと自由だが、私たちとネグレイラ事件を一緒くたにすべきではない」

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「PSVにはペリシッチやコスティッチのような経験豊富な選手がいる。質の高い若手もおり、厳しい試合になる」