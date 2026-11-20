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レアル・マドリーは、オーレリアン・チュアメニとサンティアゴ・ベルナベウでの大型契約延長を正式に結び、長期的な戦力確保に向けて大きな一歩を踏み出した。フランス代表MFは選手として最盛期を迎える時期をスペインの強豪にささげることを決め、プレミアリーグ移籍を巡る憶測に終止符を打った。

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ベルナベウでの将来を託す大型契約

レアル・マドリーは、チュアメニが2032年6月30日までクラブに残る新たな長期契約を結んだと発表した。26歳のMFはすでに2028年まで契約を結んでいたが、クラブ首脳陣は着実な成長に報い、今後10年にわたってチームの中核を担い続けることを確実にしたいと考えていた。今回の契約更新は アルダ・ギュレルの契約延長 に続くもので、若手スターとの長期契約を進めるクラブの方針を示している。

交渉は非常に円滑に進み、両者は早くも7月に口頭で合意に達していたと報じられている。マンチェスター・ユナイテッドをはじめとする欧州の複数の強豪がフランス代表MFの動向を注視していたが、チュアメニは一貫してスペインの首都でプレーを続けることを優先していた。正式な手続きも完了し、少なくとも32歳になるまでレアル・マドリーにとどまる見通しだ。クラブ首脳陣が寄せる絶大な信頼がうかがえる。

チュアメニは2022年にモナコから移籍金8000万ユーロで加入して以来、中盤に欠かせない存在となった。『AS』によると、これまでの活躍を受けて新契約では大幅な昇給が見込まれ、税引き後の年俸は約900万ユーロに達するという。

数々のタイトルを獲得

クラブは、加入後に獲得した数々のタイトルを記した公式声明とともに契約延長を発表した。この正式発表により数カ月に及んだ憶測は終わり、欧州のライバルに対してクラブの明確な意思が示された。「レアル・マドリーCFとオーレリアン・チュアメニは、同選手の契約を延長することで合意しました。チュアメニは2032年6月30日までクラブに在籍します」と発表している。

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チュアメニはクラブでのわずか5シーズンで、すでに数々のタイトルを手にしている。クラブの公式声明は、その貢献についてもこう記した。「オーレリアン・チュアメニは2022年にレアル・マドリーに加入しました。私たちのユニフォームを着た5シーズンで205試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ2回、UEFAスーパーカップ2回、ラ・リーガ1回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ1回の計8タイトルを獲得しました。フランス代表としてもこれまでに50試合に出場し、2021年にはUEFAネーションズリーグを制しています」

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モウリーニョが見いだした中盤の要

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、サンティアゴ・ベルナベウから届いた今回の知らせを喜んでいることを隠していない。これにより、オーレリアン・チュアメニの先発メンバーにおける不可欠な存在としての地位は確固たるものとなった。ポルトガル人指揮官は、攻撃的な才能にあふれるレアル・マドリーに必要なバランスをもたらす、中盤の代えの利かない要としてチュアメニを評価している。

チュアメニは今季序盤に軽い負傷が続くもどかしい時期を過ごしたものの、力強く復調し、モウリーニョ監督の中盤の中心となった。屈強なフィジカルと卓越したボール奪取能力は指揮官の戦術に不可欠であり、モウリーニョ監督の下でチームの戦い方に及ぼす影響力と重要性は一段と高まっている。

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長いシーズンを見据えたコンディション管理

新契約への期待が高まる一方、チュアメニのコンディションには短期的な懸念もある。最近、身体的な問題により、代表戦期間中のフランス代表の合宿から離脱を余儀なくされた。今季はすでに公式戦で709分間プレーしており、クラブと代表の双方にとっていかに重要な存在かを物語っている。

冬の過密日程を控え、モウリーニョ監督はチュアメニの復帰を慎重に判断するとみられる。次のセルタ・ビーゴとのリーグ戦について正式に欠場が決まったわけではないが、メディカルスタッフは時期尚早な復帰を避ける方針だ。