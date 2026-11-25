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レアル・マドリーが今季10連勝を達成した。

フロレンティーノ・ペレス会長率いるスペインのクラブは、チャンピオンズリーグで5試合を終えて勝ち点15の全勝。単独首位に立っている。PSVアイントホーフェンをホームに迎え、逆転で5-1の勝利を収めた。

PSVは元インテルのイバン・ペリシッチがPKで先制点を挙げたが、後半にバルベルデ、ベリンガム、エンバペ（2得点）、ヴィニシウスにゴールを許して崩れた。

転機はハーフタイムに訪れた。ジョゼ・モウリーニョ監督がオーレリアン・チュアメニに代えてジュード・ベリンガムを投入した。

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「スペシャル・ワン」は試合後、こう語った。「前半を終えて選手たちに何を言ったか？ ロッカールームはラスベガスのようなものだ。ラスベガスで起きたことは、ラスベガスにとどまる」。

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「ベリンガムが試合を変えた。彼はリーダーであり、今、世界最高のMFだ。バロンドールのトップ10から彼を外したのはとんでもないことだ」とモウリーニョは続けた。

イングランド代表のベリンガム本人は、こう語った。「バロンドール？ 興味はない。レアル・マドリーですべてを勝ち取りたい。ここではすべてが完璧で、素晴らしい日々を過ごしている」。

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「キャリアで最も美しいゴールを決めた。でも、ジネディーヌ・ジダンと僕を比べないでほしい。彼はレジェンドで、僕のアイドルの一人だ。僕よりはるかに優れている」。

「僕が成長した秘訣？ ジョゼ・モウリーニョだ」とベリンガムは答えた。「彼はレアル・マドリーのすべてを本当に変えた。いつも僕たちのために戦ってくれるし、僕たちも彼のために戦う。監督は僕を大いに信頼してくれた。今はキャリアで最高の時期だ。以前より良いプレーができているし、とても幸せだ」。

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「ヴィニシウスのこともうれしい。彼のゴールは今夜一番のニュースだ。みんなが彼に反発し、いつも彼を徹底的にたたく口実を探している。でも、僕たちは彼を助けるためにここにいる」。