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今後もブラヒム・ディアスはレアル・マドリーでプレーする。モロッコ人の攻撃的MFは今季終了後の2027年6月30日に契約満了を迎える予定で、以前から退団の可能性が取り沙汰され、イタリアを含む欧州各国の強豪との関連がうわさされていた。

しかし、レアル・マドリーが声明で正式に発表した通り、1999年生まれのディアスは今日、クラブとの契約をさらに5年間延長した。

契約延長：ブラヒム・ディアスはセリエAのミランに期限付き移籍して数年を過ごした後、2023年夏に4年契約でレアル・マドリーへ復帰した。その後のパフォーマンスには波があったが、クラブは今日、契約を2031年6月30日まで延長することを決めた。

クラブの声明：「レアル・マドリーCFとブラヒム・ディアスは、当クラブの選手である同選手の契約延長で合意し、2031年6月30日までクラブにとどまることとなった。ブラヒムは2019年、19歳でレアル・マドリーに加入した。当クラブでの6シーズンで173試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、UEFAスーパーカップ1回、ラ・リーガ2回、スペイン・スーパーカップ2回の計7タイトルを獲得した。モロッコ代表選手としては、これまでに36試合に出場して15ゴールを挙げている。2025年アフリカ・ネーションズカップでは得点王に輝いた」

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モウリーニョの下で出場機会はわずか：モロッコ人MFの契約状況に加え、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で出場時間が少ないことから、欧州の多くのクラブが移籍の可能性について本人に問い合わせていた。夏に続き、現在の1月にも関心が寄せられていた。



「スペシャル・ワン」の下では10試合に出場し、4アシストを記録。アシストはいずれもチャンピオンズリーグでのものだ。ただ、先発はわずか2回で、それ以外の試合での出場時間は最長でも20分。バルセロナ戦では試合を通じてベンチに座ったままだった。

イタリア復帰はなし：特にブラヒム・ディアスには夏、ユヴェントスが関心を示していた。攻撃的MFのポジションに低コストで補強するため接触を試みたが、その後は別の候補へと向かった。ミランに関するうわさは確認されていない。一方、ミランは以前からレアル・マドリーのエンドリッキに目を付けていた。ローマとナポリも獲得候補として名前が残っていたが、ここ数日で現実味を増していた今回の契約延長により、両クラブは獲得から遠ざかっていた。