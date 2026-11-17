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レアル・マドリーは、今季プレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオンを視察するなかで、21歳のMFチェマ・アンドレスを移籍市場の最優先ターゲットに据えた。スペインの強豪は、ブライトンで好スタートを切った19歳のセンターバック、ルカ・ヴシュコヴィッチも追っている。

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夏の新戦力が国内リーグでの躍進を後押し

TEAMtalkによると、今夏トッテナム・ホットスパーから加入したヴシュコヴィッチがベルナベウの幹部の目を引く一方、マドリーの最優先ターゲットはアンドレスだ。21歳のMFは、13歳でレアル・マドリーの下部組織に加わった経歴を持ち、今季開幕前にブンデスリーガのシュトゥットガルトからアメックス・スタジアムに移ったばかり。ブライトンの新加入選手である両者は、いずれも同クラブと2031年6月までの契約を結んでいる。

複雑な契約条項が古巣復帰への期待を高める

イングランドのトップリーグが求める水準に難なく適応したアンドレスは、今季ブライトンの中盤で早くも中心的な存在となった。同報道によると、ラ・リーガの強豪レアル・マドリーは、かつて自クラブの下部組織に所属したアンドレスを将来的にサンティアゴ・ベルナベウへ呼び戻すことを真剣に検討している。

同メディアのスペインの情報筋は、シュトゥットガルト在籍時に合意された複雑な移籍契約の一環として、レアル・マドリーが21歳のMFに対する買い戻しの取り決めを今も保持しているとみている。ただしブライトンの幹部は以前、アンドレスの現行契約にそうした条項が存在するとの見方を強く否定している。

欧州各地で輝く下部組織出身選手

ベルナベウを離れてから成長を遂げた下部組織出身の若手を注視することは、レアル・マドリー首脳陣にとって重要な補強戦略となっている。

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同メディアによると、アンドレスとの再契約を望む気持ちが強まる一方、マドリーの意思決定者たちは、かつて下部組織でアンドレスとチームメートだったハコボ・ラモンの呼び戻しも検討している。

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ラモンはコモでの落ち着いたプレーによってセリエAで広く称賛を集めており、同クラブでは 同じくレアル・マドリーの下部組織出身であるニコ・パス とともにプレーしている。

パスもまた、イタリアでの活躍を受け、いずれスペインの首都に復帰し得る有力候補としてベルナベウの補強担当者に評価されている。

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優勝を狙うチームの主力２人は長期契約下に

現時点では、リーグ戦７試合で１ゴール１アシストを記録したアンドレスと、10試合で同じ数字を残したヴシュコヴィッチは、ともにファビアン・ヒュルツェラー監督のチームに欠かせない存在だ。リーグ最多の得点を挙げ、10試合での失点をわずか７に抑えた ブライトンはプレミアリーグ２位につけており 、前回王者アーセナルとの勝ち点差は５。マドリーのスカウトはシーズンが進むなかでも、両選手を注視し続ける。